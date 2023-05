A Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro dopo la conquista dello scudetto

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Dopo la gloriosa vittoria dello scudetto da parte degli azzurri, a Napoli è grande festa per il miracolo del sangue di San Gennaro. Il prodigio si è compiuto questo pomeriggio, sabato 6 maggio, al Duomo durante la funzione officiata dall’arcivescovo Domenico Battaglia. I fedeli che hanno assistito all’evento sono esplosi in un accorato applauso.

Si scioglie il sangue di San Gennaro, il miracolo a Napoli

Il prodigio si è realizzato alle 17 di oggi, sabato 6 maggio, all’interno del Duomo di Napoli.

Come da tradizione, è stato sventolato il fazzoletto bianco per confermare l’avvenuto miracolo.

A Napoli si è ripetuto il miracolo di San Gennaro con la liquefazione del sangue

Dopo il miracolo è partita la processione degli Infrascati, partita dal Duomo e conclusasi alla basilica di Santa Chiara.

La processione serve a rievocare il momento della traslazione del Santo da Pozzuoli alle catacombe di Capodimonte, oggi chiamate catacombe di San Gennaro. Come precisa ‘Napoli Today’, il termine “infrascati” deriva dall’usanza storica di proteggersi dal sole con corone di fiori durante il cammino.

Il miracolo che si ripete tre volte l’anno

Il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro si ripete tre volte l’anno.

La prima si compie il 19 settembre, stesso giorno in cui nel 305 d.c. San Gennaro fu decapitato. La seconda ha luogo il 16 dicembre, che corrisponderebbe alla data in cui nel 1631 una terribile eruzione del Vesuvio fu arrestata dall’intervento del Santo.

La terza, nonché la prima dell’anno, si compie nella prima domenica di maggio per commemorare – come già detto – la traslazione delle reliquie del santo da Pozzuoli alle catacombe di Capodimonte.

In occasione del prodigio del 19 dicembre 2022 il vescovo della città aveva fatto un appello ai politici per chiedere loro di non essere mai indifferenti contro la camorra.

Il culto di San Gennaro

San Gennaro visse nel terzo secolo dopo Cristo e fu vescovo di Benevento. In quel tempo Diocleziano perseguitava i cristiani, e Gennaro fu arrestato insieme ai compagni Festo e Desiderio mentre faceva visita in carcere a Sossio, un diacono stimato a Miseno.

Il proconsole Dragonio, infastidito dalla loro presenza, li fece arrestare e li condannò a morire in una lotta contro gli orsi all’anfiteatro. Durante i preparativi, tuttavia, Dragonio notò che San Gennaro e gli altri godevano della simpatia del pubblico.

Per evitare disordini durante l’incontro con gli orsi, dunque, ordinò la decapitazione di tutti i prigionieri.