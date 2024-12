A Napoli in piazza Municipio spunta una vagina, ma l'opera d'arte di Cristina Donati Meyer viene rimossa

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un’opera d’arte che rappresenta una vagina è stata installata il 9 dicembre in piazza del Municipio a Napoli. L’installazione è stata emblematicamente posta vicino al Pulcinella di Pesce ed è opera dell’attivista Cristina Donati Meyer, che l’ha creata per promuovere la parità di genere. Tuttavia, l’installazione ha avuto vita breve: non era autorizzata ed è stata dunque rimossa dalle Forze dell’Ordine.

La nuova opera d’arte in piazza del Municipio a Napoli

Nella mattinata di lunedì 9 dicembre, Napoli si è risvegliata con una novità.

L’opera che rappresentava una vagina, realizzata dall’attivista Cristina Donati Meyer, era stata esposta in piazza del Municipio. L’artista aveva realizzato l’opera come risposta al Pulcinella di Gaetano Pesce, installandola proprio vicino a quest’ultima.

L’opera di Cristina Donati Meyer

In molti ricorderanno la polemica scoppiata in merito al Pulcinella, opera d’arte che richiama chiaramente un simbolo fallico.

La Donati Meyer, con la sua nuova opera, aveva voluto dare una risposta al femminile alla scultura di Pesce. La scelta di posizionarla accanto al Pulcinella non è casuale: l’attivista ha voluto collocarla lì “per una parità di genere più allargata”.

In pochissimo tempo, la nuova installazione ha destato l’attenzione non solo dei passanti e dei curiosi, ma anche dei turisti presenti in città.

Vagina di Meyer rimossa in poche ore

Peccato, però, che la rappresentazione di Cristina Donati Meyer vicino a quella di Pesce sia durata solo poche ore.

Infatti, durante la stessa mattinata del 9 dicembre, a poche ore dalla sua installazione, l’opera che rappresenta una vagina è stata rimossa dalla polizia.

Le Forze dell’Ordine hanno infatti provveduto alla rimozione dell’opera in quanto l’installazione della stessa non era stata preventivamente autorizzata dal Comune.

A breve, comunque, piazza del Municipio saluterà anche il Pulcinella. L’opera di Pesce resterà esposta solo fino al prossimo 19 dicembre, per cedere il passo a una nuova installazione, della quale però, al momento non si sa ancora nulla.

Chi è Cristina Donati Meyer

L’artista e attivista che ha creato l’opera della vagina in risposta a Pesce è originaria di Piacenza, ma residente a Milano, dove ha studiato Belle Arti.

Classe 1985, si batte per i diritti femminili, oltre che per l’ambiente e gli animali: per questo ama definirsi “artivista”.

Il nome della Meyer è legato al murales che, qualche mese fa, comparve a Napoli in zona Corso Umberto. L’opera raffigurava Giorgia Meloni vestita da gerarca e intenta a pronunciare il titolo stesso dell’opera: “Spezzeremo le reni a Fanpage”.