A Milano via Volturno diventa via Silvio Berlusconi: dove si trova il murale di AleXsandro Palombo

Nella mattinata di martedì 26 giugno via Volturno a Milano si è risvegliata via Silvio Berlusconi. A compiere il blitz, nel murale intitolato “Self-Made Man” dello street artist AleXsandro Palombo, è stato lo stesso “Cavaliere”, che si è auto-dedicato la strada.

Dov’è il murale dedicato a Silvio Berlusconi a Milano

Il murale è stato realizzato dallo street artist AleXsandro Palombo nella strada del quartiere Isola, davanti al civico 34, a pochi metri di distanza dallo stabile dove Silvio Berlusconi è cresciuto assieme a mamma Rosa, al padre Luigi e ai fratelli Maria Antonietta e Paolo.

Il murale di Silvio Berlusconi in via Volturno a Milano

Nel murale realizzato da AleXsandro Palombo, intitolato “Self-Made Man”, Silvio Berlusconi è immortalato con un completo blu con cravatta a pois e un secchiello di colla ancora in mano, sotto il cartello con la scritta “Via Silvio Berlusconi”.

Fonte foto: ANSA Il murale dedicato a Silvio Berlusconi in via Volturno a Milano.

Le dichiarazioni dello street artist AleXsandro Palombo

A proposito della sua nuova opera, lo street artist AleXsandro Palombo ha detto in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia ‘Adnkronos’: “La politica italiana continua a dividersi e scontrarsi anche sul cosa intitolare in memoria del Cavaliere. Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi e da oggi Via Volturno la strada del quartiere Isola di Milano dove Berlusconi è cresciuto, è diventata via Silvio Berlusconi. Anche in questa occasione il Cavaliere è stato il più veloce di tutti“.

Cosa aveva detto il sindaco Sala su una via Silvio Berlusconi a Milano

Nelle ore successive alla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta nella giornata del 13 giugno, il sindaco di Milano Beppe Sala aveva dichiarato: “A me piace rispettare le regole e solo a 10 anni dalla morte si può dedicare una via, non abbiamo mai derogato”. Il primo cittadino meneghino aveva ricordato di non aver fatto eccezione neanche “per il mio amico Umberto Veronesi, che ha salvato migliaia di vite”.

Via Silvio Berlusconi in Puglia

Il primo Comune a ufficializzare la volontà di intitolare una propria via a Silvio Berlusconi è stato quello di Apricena, in Puglia. La giunta comunale locale ha deliberato la trasformazione di “Via Modena” in “Via Silvio Berlusconi”.