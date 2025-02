A Milano trovati 88 kg di droga, armi e migliaia di contanti: quante persone sono state arrestate

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro persone sono state arrestate a Milano per detenzione ai fini di spaccio e possesso di un’arma clandestina. L’operazione è avvenuta martedì scorso, 4 febbraio, in via Termopili e via Magliocco, nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato. Ne dà notizia il sito della Polizia di Stato.

Dettagli dell’operazione

Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile milanese hanno individuato un appartamento in via Termopili come possibile deposito di sostanze stupefacenti destinate alla vendita al dettaglio. Nel pomeriggio, tre cittadini italiani di 29, 27 e 22 anni sono stati visti entrare e uscire dall’appartamento con valigie e scatoloni, che sono stati caricati su due autovetture.

Scoperta e arresti

Le auto sono state seguite fino a un altro appartamento in via Magliocco, dove il materiale è stato scaricato. I poliziotti hanno fermato i tre italiani, trovandoli in possesso di circa 10 mila euro in contanti. All’interno dell’appartamento di via Magliocco, dove si trovava un cittadino ivoriano di 25 anni con precedenti specifici, sono stati scoperti centinaia di panetti di hashish, 350 sigarette elettroniche con olio di cannabis, e sacchi di marijuana per un totale di 11 kg.

Sequestri e ulteriori scoperte

La perquisizione è stata estesa all’appartamento di via Termopili, dove sono stati sequestrati ulteriori 1,5 kg di hashish e una pistola scacciacani modificata. In totale, sono stati sequestrati 88 kg di droga e 20 mila euro in contanti. I quattro arrestati, sospettati di gestire un giro di spaccio anche online, sono stati condotti presso la casa circondariale di San Vittore a Milano.