A Milano è il giorno della M4, aperta la linea della metropolitana: tutte le fermate e le caratteristiche

Inaugurato nella mattinata di sabato 12 ottobre l’ultimo tratto della M4, la linea blu della metropolitana di Milano che collega San Cristoforo all’aeroporto di Linate, con importanti interscambi con altre linee del metrò e con il passante ferroviario. Ora le fermate salgono in totale a 21.

Le tappe della metro M4 di Milano

Il primo tratto della M4 venne aperto il 26 novembre 2022 e comprendeva 6 stazioni, dall’aeroporto di Linate a piazzale Dateo. Martedì 4 luglio 2023 era stato aperto il secondo tratto, che estendeva la M4 a Tricolore e San Babila.

Sabato 12 ottobre 2024, infine, l’apertura dell’ultimo tratto che permette di attraversare tutta la città da Est a Ovest, e viceversa, da Linate a San Cristoforo.

Sono 6 gli snodi in cui è possibile cambiare vettore: Forlanini Fs, San Cristoforo Fs e Dateo sono collegate con il passante ferroviario. Altre 3 stazioni si incrociano con altrettante linee del metrò: San Babila (M1), Sforza Policlinico (M3), Sant’Ambrogio (M2).

I numeri della metro blu

La linea M4 si estende per 15 km lungo un totale di 21 fermate attraverso le quali transitano 40 treni in entrambe le direzioni. I treni sono totalmente automatizzati e privi di conducente. Sono composti da 4 casse intercomunicanti.

I vagoni si muovono a una velocità massima di 80 km l’ora, con una frequenza di viaggio di 90 secondi nelle ore di punta. Atm prevede un traffico di circa 86 milioni di passeggeri all’anno.

Le fermate della metropolitana M4 di Milano

Di seguito tutte le fermate della linea blu della metropolitana milanese, secondo il percorso da Est a Ovest:

Linate (collegata con l’aeroporto);

Quartiere Forlanini;

Forlanini Fs (collegata con il passante ferroviario);

Argonne;

Susa;

Dateo (collegata con il passante ferroviario);

Tricolore;

San Babila (collegata con la linea rossa M1);

Sforza Policlinico (collegata con la linea gialla M3);

Santa Sofia;

Vetra;

De Amicis;

Sant’Ambrogio (collegata con la linea verde M2);

Parco Solari;

Foppa;

Washington Bolivar;

Tolstoj;

Frattini;

Gelsomini;

Sangeri;

San Cristoforo Fs (collegata con il passante ferroviario).

La festa di inaugurazione

Il comune di Milano ha organizzato una serie di eventi per celebrare l’apertura degli ultimi tratti della M4. Nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, le nuove stazioni verranno animate da una serie di eventi musicali.

In superficie tra le fermate di Coni Zugna e Segneri sono previsti eventi per bambini e famiglie. Alle 17:00 sono in calendario spettacoli gratuiti in alcuni teatri e cinema vicini alle stazioni della metro blu. Qui sotto altre attività in programma:

Coni Zugna – wellness, corpo libero, contest di calesthenics e bolle di sapone;

California – due canestri di basket, cornhole, truccabimbi e pallavolo;

Bolivar – bowling, biliardini, minigolf, attività a cura di Canottieri Milano, danza e giocoleria;

Gelsomini – cinema all’aperto, muro di arrampicata e trampoliere;

Segneri – tavoli, scacchi, carte, cornhole e bocce.