A Inverigo un uomo ha sparato all'ex, poi si è barricato in casa con le figlie e si è tolto la vita

A Cremnago di Inverigo, in provincia di Como, un uomo di 62 anni, nel pomeriggio di venerdì 5 maggio, ha sparato all’ex compagna 32enne e poi si è suicidato.

La donna è riuscita a fuggire all’agguato, l’ex si è tolto la vita

La donna è riuscita a fuggire all’agguato, rimanendo lievemente ferita dal colpo di pistola esploso dall’ex, il quale, dopo l’episodio, si è barricato in casa con le figlie di sei e otto anni.

Quando i carabinieri giunti sul posto hanno provato a entrare nell’appartamento, il 62enne si è tolto la vita con la stessa arma con cui aveva colpito l’ex compagna. Sotto choc ma illese le bambine.

Fonte foto: ANSA

Era già scattato un provvedimento di divieto di avvicinamento

Dalle prime ricostruzioni è emerso che la coppia era in crisi da tempo e che l’uomo aveva già avuto un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna e alle figlie.

La dinamica

Sempre stando alle prime informazioni trapelate sul caso, il 62enne si è presentato in via Roma, dove abitano l’ex compagna e le figlie. Qui si sarebbe originata una discussione con la donna. Discussione degenerata, con l’uomo che le ha sparato un colpo di pistola al volto.

Fortunatamente il proiettile ha soltanto sfiorato la 32enne. Mentre lei si è data alla fuga per sfuggire alla morte, l’ex compagno ha fatto in tempo a barricarsi in casa con le figlie. Poi la scelta estrema di suicidarsi.