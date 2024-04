A Firenze un condominio per over 65: si chiama Villaggio Novoli il progetto sociale per anziani, i costi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Apre a Firenze Villaggio Novoli, il condominio sociale a misura di anziani over 65 autosufficienti. La struttura è composta da spazi ricreativi comuni e luoghi adibiti all’assistenza socio-sanitaria. Lo spirito dell’iniziativa è improntato alla solidarietà.

Condominio sociale a Firenze, i servizi

La struttura si trova in via Baracca ed è composta da 37 appartamenti su 5 piani. Al piano terra c’è una serie di servizi comuni. Fra di essi si contano la lavanderia, una sala adibita a palestra con attrezzi per la ginnastica dolce e un ambulatorio.

C’è poi la possibilità di ricevere la spesa a domicilio. L’offerta dei servizi dovrebbe andare aumentando con il tempo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il cerchio rosso indica la posizione di via Baracca a Firenze.

I costi di Villaggio Novoli

Villaggio Novoli è composto da bilocali e trilocali. Tutti sono dotati di angolo cottura attrezzato, tv, wi-fi e fibra ottica. Il contratto d’affitto prevede la formula 4+4. Il canone è di 1.265 euro per i bilocali e di 1.470 euro per i trilocali. Info su vivismart.org.

Gli importi non sono bassi, soprattutto per una persona rimasta vedova, se si considera che i pensionati in Italia sono oltre 16 milioni e che la media delle pensioni erogate ammonta a poco meno di 20.000 euro euro annui (1.660 euro circa al mese).

E circa 2 milioni di italiani vivono con l’assegno minimo che supera di poco i 600 euro mensili. Ma per chi abbia un Isee basso arriva il soccorso della Fondazione Cr Firenze.

Buon riscontro all’iniziativa

Al momento tre appartamenti sono già abitati e per oltre dieci altri immobili c’è già la firma sul contratto. Altre contratti potrebbero venire sottoscritti a breve.

La Repubblica ha raccolto il racconto della figlia di un’inquilina: “La mamma, che è ancora attiva, può godere di maggiori attenzioni vivendo nel condominio anche quando io e mio marito siamo al lavoro e può essere coinvolta nelle attività ricreative”.

“Allo stesso tempo – continua la donna – noi possiamo incontrare nuove persone, fare e proporre iniziative, stringere amicizie, dare una mano a chi ne ha bisogno in uno spirito di solidarietà reciproca”.