A Ferentino 16enne accoltellato fuori dalla scuola, lite davanti al liceo Martino Filetico: fermato coetaneo

Un grave episodio di violenza tra adolescenti si è verificato mercoledì 16 ottobre, davanti al liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. Intorno alle 14, un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato durante una lite scoppiata per motivi apparentemente banali. L’aggressore, anch’egli adolescente, avrebbe estratto un coltello e colpito il coetaneo prima di fuggire.

Ferentino, 16enne accoltellato fuori da scuola

La vittima è stata immediatamente soccorsa dagli studenti presenti e da un medico, che ha allertato i soccorsi.

I carabinieri sono intervenuti prontamente per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo le prime testimonianze, l’accoltellamento sarebbe avvenuto nel corso di una lite tra adolescenti, degenerata rapidamente in violenza.

Il 16enne è stato trasportato all’ospedale Spaziani di Frosinone e poco dopo trasferito al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Preso l’aggressore: è un coetaneo della vittima

La lite sembra essere scoppiata per motivi ancora in corso di accertamento.

I carabinieri, giunti sul posto insieme ai soccorritori, hanno fermato l’aggressore, un coetaneo della vittima originario di Alatri. Il giovane è stato condotto in caserma per essere interrogato.

Secondo alcune testimonianze raccolte dagli altri studenti presenti al momento dell’incidente, il diverbio sarebbe iniziato poco prima che uno dei due ragazzi decidesse di passare alle vie di fatto, brandendo l’arma.

La rissa in zona Ostiense a Roma

L’episodio di Ferentino richiama alla mente quanto accaduto solo pochi giorni prima a Roma, nella zona di Ostiense, dove un gruppo di tre giovani, appena usciti da una discoteca, è stato brutalmente aggredito da un branco di 15 persone.

Anche in quel caso, l’escalation della violenza ha portato all’uso di coltelli e al ferimento dei tre i ragazzi, fortunatamente non in pericolo di vita.

Gli investigatori sospettano che l’attacco a Ostiense fosse una spedizione punitiva, legata a un precedente litigio avvenuto tra i gruppi.