A Conselve pesca il Gratta e Vinci da 500mila euro e lo affida al tabaccaio: "Non è un giocatore accanito"

Pesca il Gratta e Vinci da 500mila euro e affida la scheda al tabaccaio. A raccontare la curiosa vicenda è stato il titolare della stessa tabaccheria, Sebastiano Antico, la cui attività ha sede in piazza Cesare Battisti, in centro a Conselve, comune del Padovano.

Padova, a Conselve un Gratta e Vinci da 500mila euro: il fortunato affida la scheda al tabaccaio

Una simile vincita, a Conselve, non si era mai vista. Sebastiano, intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato di aver avuto ancora a che fare con clienti che hanno messo in tasca 10 e anche 20mila euro. Mai 500mila.

“Non lo dico nemmeno sotto tortura, perché ho fatto una promessa a questa persona”, ha spiegato il tabaccaio a proposito dell’identità del fortunato o della fortunata. E infatti ha precisato: “Non dico nemmeno se si tratta di un uomo o una donna, perché per rispetto suo non voglio dare nemmeno un indizio”.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il controllo del biglietto e la conferma della vincita

Sebastiano ha assicurato che il vincitore “non è certo uno sprovveduto”: “L’ho sempre ritenuto molto intelligente, ma quando mi ha telefonato per chiedermi un incontro non sapevo davvero cosa aspettarmi”.

Che è successo? Il cliente gli ha mostrato il biglietto e gli ha chiesto se davvero ha vinto 500 mila euro. Antico ha controllato due volte e ha confermato che sì, quel Gratta e Vinci permette di incassare la grossa somma.

Il vincitore “non è nemmeno un giocatore accanito”

“Ci siamo rallegrati, lui/lei non è nemmeno un giocatore accanito – ha riferito sempre il tabaccaio -. Ogni tanto prende qualche biglietto, ma sembra quasi un passatempo. La fortuna l’ha baciato”.

Inoltre Sebastiano ha rivelato qualche altro dettaglio: “La cosa che mi rende felice è che non è una persona ricca, è abbastanza in là con gli anni e credo saprà farne sicuramente buon uso”.

Poi è scattata la richiesta di custodia del biglietto:

“Sono veramente onorato della fiducia che ha risposto in me e mia moglie Katia. La cosa bella è che questa persona si è fidata di noi, erano arrivati a darci persino il pin del bancomat, ma a questo non ci eravamo mai spinti. Mi ha chiesto cosa si fa in questi casi e io le ho spiegato le procedure corrette. Ci sono due soluzioni: o ci si reca personalmente a Roma nella sede centrale di Igt Lottery, oppure in una sede di Banca Intesa, dove provvedono a spedire il tagliando dopo averlo registrato”.

Alla fine martedì scorso il tabaccaio si è recato in una sede di Banca Intesa e ha provveduto a dare il via a tutte le procedure necessarie. Ora al cliente fortunato non resta che attendere l’incasso della vincita.