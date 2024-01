A Caivano una bimba di 5 anni è precipitata dal secondo piano: è grave, indagano i carabinieri

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una bimba di 5 anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Caivano, nella provincia di Napoli.

Cosa è successo a Caivano

L’episodio è avvenuto in via Volta. Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ‘ANSA’, dai primi accertamenti si tratterebbe di un incidente. La bambina era da sola in casa. Su quanto accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri.

Sembrerebbe che la caduta sia stata attutita da alcuni fili per stendere la biancheria.

Quello che, stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe un incidente è avvenuto in via Volta a Caivano, in provincia di Napoli.

Come sta la bimba precipitata a Caivano

La piccola, nata in Italia, figlia di cittadini stranieri regolari, è stata trasportata all’ospedale Santobono: è grave e in prognosi riservata.

I precedenti di cronaca nera a Caivano

Quanto accaduto in via Volta a Caivano, stando a una prima ricostruzione dei fatti, dovrebbe essere un incidente ma riporta alla mente un altro tragico fatto di cronaca nera avvenuto nella città in provincia di Napoli.

Nell’estate del 2014, la piccola Fortuna Loffredo fu lanciata nel vuoto dall’ottavo piano di una palazzina nel Parco verde di Caivano.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.