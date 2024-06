A Brindisi per il G7 c'è la nuova nave-traghetto Gnv Azzurra: ospiterà 600 agenti fuggiti dalla Mykonos Magic

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È arrivata nel porto di Brindisi la nave-traghetto Gnv Azzurra, che ospiterà circa 600 agenti impegnati nei servizi di sicurezza per il G7 e fuggiti dalla Mykonos Magic in polemica con le condizioni “sporche e fatiscenti” degli alloggi.

La polemica sulla Mykonos Magic

L’arrivo della nave-traghetto Gnv Azzurra nel porto di Brindisi si è reso necessario dopo le polemiche sulle condizioni della nave Mykonos Magic, che, almeno nei programmi iniziali, avrebbe dovuto ospitare oltre 2500 agenti delle forze dell’ordine impegnati nella sicurezza del G7, in programma da giovedì 13 a sabato 14 a Borgo Egnazia, sul litorale di Fasano.

I sindacati di Polizia e Carabinieri hanno definito “sporchi e fatiscenti” gli alloggi. Per questo motivo si è deciso per il noleggio da parte del ministero dell’Interno del traghetto Gnv Azzurra, che, come reso noto dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico e riportato dall’agenzia ‘ANSA’, “resterà nel porto sino al 17 giugno”. Oltre mille tra poliziotti e carabinieri sono stati trasferiti, invece, in strutture ricettive dislocate tra le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Fonte foto: ANSA

Un momento del sopralluogo sulla nave Mykonos Magic per constatare le condizioni in cui versavano gli alloggi destinati agli operatori delle forze dell’ordine impegnati nei servizi di sicurezza per il G7, in programma da giovedì a sabato a Borgo Egnazia, sul litorale di Fasano, in provincia di Brindisi.

Quanto è costata la nave Mykonos Magic

Sul mancato rispetto delle condizioni logistiche e igienico-sanitarie previste dal contratto, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha comunicato che “si riserva di rivalersi nelle opportune sedi giudiziarie“.

Il costo dell’affitto della nave, secondo quanto è stato riportato da ‘Il Fatto Quotidiano’, ammonterebbe a 6 milioni di euro. A questa cifra bisogna però aggiungere le nuove spese di alloggio per gli agenti negli hotel e sull’altra nave appena arrivata al porto di Brindisi.

Quando ci sarà il G7 in Puglia

Il 50° vertice del G7 si svolgerà da giovedì 13 a sabato 15 giugno 2024, nel comune di Fasano, in provincia di Brindisi, presso l’hotel Borgo Egnazia.

Il vertice con i maggiori leader mondiali sarà presieduto dalla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e vedrà anche la partecipazione di Papa Francesco.