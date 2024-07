A Bologna una donna si butta dalla finestra per sfuggire allo stupro di gruppo e cade di testa: tre arresti

Attirata in un appartamento a Bologna con l’esca della cocaina e poi, una volta in casa, è cominciato l’incubo. È stata sequestrata da un gruppo di tre ragazzi e stuprata a turno per almeno un’ora.

Uno scempio terminato soltanto quando la vittima, una donna 37enne di origine somala, sfinita, per sfuggire agli aguzzini, si è buttata dalla finestra procurandosi lesioni tra cui la rottura del bacino.

Bologna, stupro gruppo: arrestati i tre ragazzi che hanno violentato una 37enne

La vicenda è avvenuta in un appartamento in pieno centro a Bologna, all’alba del 29 maggio. I tre presunti responsabili sono stati arrestati dai carabinieri dopo le indagini. Trattasi di un ragazzo di 22 anni, proprietario della casa, e altri due di 17 e 18 anni.

Fonte foto: ANSA Il palazzo in cui è avvenuto lo stupro

Quella mattina i carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata di alcuni cittadini che avevano udito dei rumori. Poi hanno trovato la donna ferita in strada, in seguito alla decisione di fuggire gettandosi dalla finestra.

Un caduta di cinque metri nel quale la 37enne ha riportato gravi lesioni. Nell’appartamento c’era solo il padrone di casa e le indagini erano iniziate con l’ipotesi di omissione di soccorso.

Il 22enne non aveva chiamato né 118 né forze dell’ordine. Soltanto in seguito, col racconto della donna e con l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona e dello smartphone del ragazzo, è stato possibile ricostruire quello che era avvenuto in precedenza.

La ricostruzione

I tre, in base a quanto emerso, in zona universitaria avevano adescato la vittima, senza fissa dimora e con problemi di tossicodipendenza. Le avevano promesso che le avrebbero offerto della droga.

Il loro obiettivo invece, secondo gli investigatori, è stato fin da subito l’abuso. Al rifiuto di concedersi della 37enne, infatti, hanno fatto seguito le violenze, durate circa un’ora.

Gli arresti

Il tenente Guido Rosati, che ha coordinato le indagini, ha sottolineato l’importanza del contributo dato dai cittadini per la tempestiva chiamata dei soccorsi e perché si sono messi subito a disposizione per spiegare ciò che avevano osservato e udito.

Le ordinanze di custodia, emesse dal tribunale ordinario e da quello per i minorenni, sono state eseguite nella giornata di lunedì 2 luglio.

Il giovane di 22 anni, disoccupato di origine piemontese residente da tempo a Bologna, è stato rintracciato nella provincia di Pesaro Urbino.

Il 18enne è stato arrestato a Sesto San Giovanni (Milano), mentre il 17enne si trovava nell’hinterland bolognese. Questi ultimi due, entrambi tunisini, a quanto risulta si erano conosciuti in una comunità per minori non accompagnati nella quale erano stati collocati dopo il loro arrivo in Italia, nel 2023.

La 37enne, che nella caduta ha anche riportato un trauma cranico battendo la testa, è ancora in cura per le lesioni che ha riportato.