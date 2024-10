A Bari un 20enne è stato buttato sugli scogli con le mani legate dopo essere stato picchiato: salvato dopo ore

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

20enne picchiato da un gruppo di persone a Santo Spirito, quartiere di Bari. Dopo le percosse sarebbe stato scaraventato sui frangiflutti del molo. È riuscito a salvarsi: cruciale l’intervento di un pescatore che lo ha notato in piena notte.

Bari, pestato e gettato sugli scogli: a salvarlo un pescatore

Il ragazzo, di origini sudanesi, secondo quanto emerso finora e riferito dall’ANSA, sarebbe stato accerchiato da più uomini che l’avrebbero malmenato, legato e poi lanciato sugli scogli. Qui il giovane è rimasto per ore incastrato con una gamba.

Ad accorgersi del 20enne è stato un pescatore che ha immediatamente lanciato l’allarme.

Fonte foto: Tuttocittà.it Sulla mappa, cerchiata di rosso, la zona di Santo Spirito (Bari)

L’intervento dei soccorsi

Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 dall’ospedale San Paolo, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto il 20enne dagli scogli.

La vittima è stata trovata in ipotermia. Di lì a poco sarebbe deceduta.

Nonostante il suo stato di shock, dalle prime frammentarie informazioni il 20enne sarebbe riuscito a spiegare di essere stato picchiato da un gruppo di ragazzini, forse una baby gang.

La vittima – come riferisce La Repubblica -, in un primo momento, avrebbe confidato di aver subito violenze sessuali, oltre ad essere stato pestato. Una volta arrivato al pronto soccorso in codice rosso avrebbe, però, rifiutato di sottoporsi alla valutazione che accerta le violenze.

Le indagini

Il ragazzo è in queste ore al polifunzionale della Polizia di Stato per essere interrogato. La sua testimonianza potrebbe risultare cruciale per gli inquirenti.

Il 20enne, che è regolare sul territorio nazionale, è stato soccorso quand’era ormai privo di sensi a causa dell’ipotermia. Sul luogo della presunta aggressione sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Bari. Indagini sono in corso anche da parte della Squadra mobile.