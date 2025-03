A 7 anni dalla morte di Davide Astori confermata la condanna al medico Giorgio Galanti accusato di omicidio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Cassazione ha confermato la condanna a un anno di reclusione, con sospensione condizionale, per Giorgio Galanti, ex direttore di medicina sportiva di Careggi e consulente della Fiorentina. Il medico era accusato di omicidio colposo per la morte di Davide Astori, il capitano viola scomparso il 4 marzo 2018 per una patologia cardiaca mai diagnosticata.

Confermata condanna a Giorgio Galanti

A 7 anni dalla tragica scomparsa di Davide Astori, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per Giorgio Galanti, medico che aveva rilasciato i certificati di idoneità sportiva al calciatore. Il professionista, ex direttore della medicina sportiva di Careggi, era stato ritenuto responsabile di non aver eseguito gli esami necessari per individuare la patologia cardiaca che ha portato alla morte del difensore.

Astori è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo a Udine, la mattina del 4 marzo 2018, prima di una partita tra Udinese e Fiorentina. L’autopsia ha rivelato che soffriva di cardiomiopatia aritmogena ventricolare, una patologia genetica che non era mai stata diagnosticata.

Fonte foto: ANSA La famiglia Astori in tribunale nel 2021

Galanti è stato accusato di aver rilasciato certificati di idoneità senza aver seguito le linee guida sanitarie, sottovalutando segnali che avrebbero potuto far emergere il problema. La condanna a un anno di reclusione, già inflitta nei primi due gradi di giudizio, è stata ora confermata in via definitiva.

Chi era Davide Astori

Nato nel 1987, Davide Astori era un difensore centrale con un’ottima abilità nei colpi di testa. Dopo gli inizi nelle giovanili del San Pellegrino e del Milan, ha giocato con Pizzighettone e Cremonese, prima di affermarsi nel Cagliari, dove ha militato dal 2008 al 2014. Le sue ottime prestazioni gli hanno permesso di indossare la maglia della Nazionale italiana, con cui ha collezionato 14 presenze.

Dopo un’esperienza con la Roma, nel 2015 è approdato alla Fiorentina, diventandone presto il capitano. Astori era legato sentimentalmente a Francesca Fioretti, con cui aveva avuto una figlia, Vittoria, nata nel 2016.

Cosa è successo?

La mattina del 4 marzo 2018, Astori non si è presentato a colazione con la squadra nell’hotel Là di Moret a Udine. Il massaggiatore della Fiorentina, insospettito dall’assenza, è andato a controllare nella sua stanza e lo ha trovato senza vita nel letto.

In un primo momento si pensò a un infarto improvviso, ma l’autopsia rivelò che la causa del decesso era una cardiomiopatia aritmogena silente, una malattia genetica non diagnosticata.

L’ultima sentenza della Cassazione chiude definitivamente il processo, stabilendo che la morte di Astori poteva essere evitata con un’adeguata diagnosi.