91enne vaga a Baricella in piena notte sotto la pioggia: la segnalazione e l'intervento dei carabinieri

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna anziana è stata soccorsa dai Carabinieri dopo essere stata trovata a vagare disorientata sotto la pioggia a Baricella. L’intervento è avvenuto nelle prime ore di sabato mattina, quando un’automobilista ha notato la donna in difficoltà e ha allertato le autorità.

Il ritrovamento

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle ore 5 del mattino. Un’automobilista in transito su via Altedo ha notato l’anziana signora camminare da sola, senza ombrello, nonostante le avverse condizioni meteo. Insospettita dalla situazione, ha deciso di avvicinarsi per offrire aiuto. La donna, apparsa disorientata, ha spinto l’automobilista a contattare il 112.

L’intervento dei Carabinieri

Appresa la notizia, i Carabinieri della Stazione di Bentivoglio sono intervenuti prontamente. Hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto, scoprendo che la pensionata si era allontanata volontariamente da casa durante la notte, senza documenti né cellulare. La donna ha vagato per quasi un’ora, percorrendo circa 1 km al freddo e sotto la pioggia.

Il lieto fine

Riaccompagnata a casa dai Carabinieri, la donna ha potuto riabbracciare il suo cagnolino e il figlio, che era stato informato dell’accaduto e ha raggiunto l’abitazione della madre. L’anziana ha mostrato chiari segnali di ripresa e ha riconosciuto la sua abitazione. Dopo essere stata tranquillizzata dai militari, la 91enne ha voluto immortalare l’episodio con una foto, grata per il lieto fine della vicenda. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Bentivoglio.

Fonte foto: IPA