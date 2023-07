70enne muore in un grave incidente sulla A14 tra Ancona e Montemarciano, ci sono feriti: arriva l'elisoccorso

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un tamponamento a catena ha avuto luogo lungo l’autostrada A14 nel tratto che collega Ancona Nord e Montemarciano. Purtroppo nell’incidente è morto un uomo di 70 anni. Il sinistro ha coinvolto altre vetture e altri feriti che sono stati trasportati presso gli ospedali della zona. Uno di questi sarebbe grave. La tragedia ha causato un rallentamento del traffico con code che hanno raggiunto 3 chilometri.

Incidente sulla A14, muore un 70enne

Come riporta ‘Corriere Adriatico’, l’incidente è avvenuto intorno alle 18 di giovedì 20 luglio al chilometro 208 dell’A14 in direzione Bologna, tra i caselli di Ancona Nord e Montemarciano.

‘Cronache Ancona’ scrive che nell’incidente sono rimaste coinvolte tre autovetture e un camion.

Un uomo di 70 anni è morto in un grave incidente sulla A14 tra Ancona Nord e Montemarciano. La tragedia ha coinvolto altre tre vetture

Secondo una prima ricostruzione fornita da ‘CentroPagina’, un autoarticolato avrebbe tamponato un’autovettura a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna.

Le dinamiche sono ancora da stabilire: l’uomo, un 70enne – secondo ‘Corriere Adriatico’ – è morto a seguito dell’impatto ed è rimasto incastrato tra le lamiere, mentre la donna che viaggiava accanto a lui è rimasta ferita.

Secondo ‘Cronache Ancona’ l’incidente avrebbe coinvolto almeno altre due auto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco insieme alla polizia stradale.

‘CentroPagina’ scrive che la donna, in condizioni critiche, è stata trasportata con l’elisoccorso Icaro all’ospedale di Torrette dove è arrivata in codice rosso.

Altre due persone sarebbero rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale con l’ambulanza.

Per il momento le informazioni sulle dinamiche dell’incidente sono ancora frammentarie.

I disagi nel traffico

A seguito del grave incidente, sulla A1 in direzione Bologna si procede in un unico senso di marcia. Per chi proviene da Ancona, su ‘Corriere Adriatico’ leggiamo che si consiglia uscire ad Ancona Nord.

La stampa locale parla di una coda lunga almeno 3 chilometri.

I precedenti sulla A14

Purtroppo l’autostrada A14 non è nuova alla cronaca degli incidenti mortali.

Nel giugno 2023 nello scontro tra un’auto e un tir tra Grottammare e San Benedetto del Tronto avevano perso la vita due donne di nazionalità polacca di 57 e 65 anni.

Il 1° luglio 2023 nel tratto tra Ancona e Loreto della stessa autostrada, un automobilista aveva perso il controllo del mezzo e si era schiantato contro il guard rail.

Nell’impatto aveva perso la vita un passeggero di 58 anni che viaggiava sul sedile anteriore.