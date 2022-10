69enne si siede su una panchina, si accascia e muore: tragedia nel Leccese

Prima si siede su una panchina, poi si rialza ma si accascia subito al suolo. È quanto accaduto a Collepasso (Lecce), dove un uomo è morto improvvisamente nel bel mezzo di una piazza.

Si siede su una panchina e muore: cos’è successo

La vicenda è stata ricostruita grazie ai testimoni che hanno assistito all’episodio.

Un uomo di 69 anni, Dieng El Hadji, alle 8:30 del mattino di giovedì 6 ottobre si trovava in piazza Dante a Collepasso, nel Leccese.

Dopo essere rientrato da un laboratorio di analisi si è seduto su una panchina. Poco dopo Dieng, rialzatosi, si è accasciato al suolo.

I testimoni hanno subito allertato il 118, ma per l’uomo di origini senegalesi non c’è stato nulla da fare.

Dieng El Hadji soffriva di problemi cardiaci

Come riferito dalla stampa locale, poco prima di arrivare in piazza Dante il 69enne era stato in un laboratorio di analisi per degli accertamenti.

L’uomo soffriva di problemi cardiaci e giovedì 29 settembre era stato ricoverato all’ospedale Città di Lecce dove si era sottoposto ad una coronarografia.

Domenica 2 ottobre era stato dimesso ed aspettava di essere convocato per un intervento di angioplastica.

Lo choc tra i passanti

I testimoni hanno assistito al momento in ci il 69enne si è accasciato improvvisamente al suolo, esanime.

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 per Dieng El Hadji: gli operatori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo la redazione locale di ‘Telerama News’, i familiari avrebbero già richiesto di far rientrare la salma al Paese d’origino.

Dieng El Hadji viveva a Collepasso da diversi anni.