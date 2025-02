68enne sfrattato a Catanzaro tenta di darsi fuoco, polizia lo trova in casa con la benzina cosparsa e lo salva

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato sventato un tentativo di gesto estremo da parte di un uomo di 68 anni destinatario di un provvedimento di sfratto grazie all’intervento della Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto questa mattina in via dei Tulipani 137/B, nella zona nord della città di Catanzaro (Calabria), quando gli agenti sono stati chiamati per evitare una tragedia.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è stato lanciato da due ufficiali giudiziari incaricati di eseguire lo sfratto. Giunti sul posto, hanno trovato l’uomo con un accendino e una tanica di benzina, parte della quale era già stata versata sul pavimento.

Coordinazione tra Polizia e Vigili del Fuoco

Due Volanti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 sono intervenuti immediatamente. Mentre una squadra di agenti dialogava con l’uomo per calmarlo, un’altra è riuscita a entrare nell’abitazione attraverso una finestra sul retro, bloccandolo prima che potesse compiere il tragico gesto.

Misure di sicurezza adottate

In accordo con i Vigili del Fuoco di Catanzaro, sono stati attivati gli idranti per evitare che l’accendino potesse provocare un incendio. L’uomo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale per accertamenti.

Conclusione dell’intervento

Fortunatamente, in casa non erano presenti altre persone. Gli agenti, alla fine dell’intervento, si sono dovuti cambiare a causa della benzina che li aveva sporcati.

