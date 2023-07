65enne travolto sulle strisce pedonali da una moto: morto sul colpo, ferito l’autista di 24 anni

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

La vittima, un uomo di 65 anni, è stato travolto sulla strada di casa, mentre attraversava sulle strisce pedonali dopo essere sceso dal bus. Ferito anche il conducente della moto, che è risultato negativo a tutti i test ed è stato denunciato per omicidio stradale.

L’incidente ad Agnano

L’incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri – venerdì 28 luglio – tra via Raffaele Ruggero e via Agnano – Astroni, ad Agnano, quartiere nella zona occidentale di Napoli, in Campania.

La vittima è un uomo di 65 anni, G. S., che stava attraversando sulle strisce pedonali dopo essere sceso dall’autobus che lo aveva riportato nei pressi della propria abitazione.

Agnano Terme (conosciuta semplicemente come Agnano), quartiere di Napoli nel quale un uomo di 65 anni è deceduto dopo essere investito da una moto

Improvvisamente l’uomo è stato travolto da una Kawasaki z900 guidata da un 24enne, che lo ha centrato in pieno mentre procedeva ad alta velocità, probabilmente dopo aver perso il controllo del mezzo.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro sul luogo dell’incidente sono accorse due ambulanze, allarmate dai numerosi testimoni presenti sul posto. Insieme ai sanitari sono arrivati anche gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano.

Il personale medico non ha però potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, con molta probabilità morto sul colpo. Il centauro, anch’esso rimasto ferito nell’incidente, è stato invece trasportato all’ospedale Cardarelli, dove è ancora ricoverato con una prognosi di 40 giorni.

Il giovane è stato anche sottoposto ai test per alcool e sostanze stupefacenti, risultando negativo a entrambi. La moto è stata comunque sequestrata e posta al vaglio degli inquirenti, che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La dinamica dello scontro

Sarà ora necessario, dopo aver ascoltato le testimonianze delle persone presenti al momento dell’incidente mortale, visionare anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per poter ricostruire l’esatta dinamica che ha portato alla morte del 65enne.

Dalle prime ricostruzioni pare che il giovane, che nel frattempo è stato denunciato per omicidio stradale, avrebbe perso il controllo della moto, forse in seguito a un’impennata. Sembra comunque che la velocità alla quale il mezzo ha impattato contro l’uomo fosse ben superiore al limite dei 30 km/h presenti sulla strada.

La salma è stata comunque messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Bisognerà ora attendere i risultati delle indagini per poter sapere con certezza la dinamica che ha portato alla morte dell’uomo.