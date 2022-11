5G in aereo, via libera dalla Commissione Ue: sarà possibile usare la connessione dati in volo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Svolta sugli aerei di linea europei: gli utenti che dispongono di smartphone con tecnologia 5G non dovranno più obbligatoriamente impostare la modalità aereo una volta saliti a bordo, ma potranno usare regolarmente i telefonini durante il volo. La decisione è stata presa dalla Commissione europea.

5G in aereo, via libera dalla Commissione Ue

La Commissione europea ha aggiornato la decisione di esecuzione sullo spettro per le comunicazioni mobili a bordo degli aeromobili, dando il via libera all’utilizzo della rete 5G di ultima generazione a bordo degli aerei.

“I passeggeri a bordo dei voli nell’Unione Europea potranno utilizzare i propri telefoni cellulari al massimo della loro capacità e funzionalità, proprio come con una rete mobile 5G terrestre“, ha spiegato in una nota il Commissario per il Mercato Interno Thierry Breton.

“Il 5G – ha spiegato Breton – consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le imprese europee. Il cielo non è più un limite quando si tratta della possibilità offerte dalla connettività superveloce e ad alta capacità”.

Aerei attrezzati per il 5G

La Commissione europea ha spiegato che la nuova connessione sarà garantita a bordo degli aerei da appositi apparati di rete che consentiranno di connettere gli utenti e instradare chiamate e dati, tramite una rete satellitare, tra l’aeromobile e la rete mobile terrestre.

Negli Stati Uniti invece le principali compagnie aeree hanno lanciato l’allarme sull’uso della rete 5G, inviando una lettera alla Casa Bianca in cui si spiega che le frequenze attribuite al 5G entrerebbero in conflitto con alcuni strumenti di volo.

Problematiche che non si sono ancora registrate nello spazio aereo dell’Unione europea, anche perché le frequenze su cui opera la rete 5G sono diverse.

Novità anche nelle connessioni su strada

Non solo aerei. Con il nuovo aggiornamento deciso dalla Commissione Ue verranno nei prossimi mesi rese disponibili le bande per il Wi-Fi nel trasporto su strada, ad esempio in automobili e autobus.

Secondo la Commissione Ue, gli Stati membri dovranno rendere disponibili le bande di frequenza a 5 GHz per l’utilizzo a bordo dei mezzi su strada il prima possibile, al più tardi entro il 30 giugno 2023.