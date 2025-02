58enne ricercato per estorsione e rapina arrestato a Roma: tradito dalla passione per il gioco d'azzardo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Roma per estorsione e rapina aggravata, dopo essere stato tradito dalla sua passione per il gioco d’azzardo. L’arresto è avvenuto martedì scorso presso un’agenzia di scommesse, dove il ricercato si era recato per piazzare una scommessa.

La scoperta e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, originario di Roma, era ricercato da 6 mesi in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma. Gli investigatori del Commissariato Porta Pia, grazie a un’attività info-investigativa, erano venuti a conoscenza della sua dipendenza dal gioco d’azzardo e della sua frequente presenza in vari punti scommesse della zona.

L’operazione di cattura

Un ispettore del Commissariato Porta Pia, libero dal servizio, ha individuato il latitante mentre si trovava in un centro scommesse in via Varese. L’uomo, ignaro di essere osservato, stava piazzando freneticamente una scommessa sportiva. Il poliziotto ha atteso l’arrivo dell’autoradio del Commissariato e, nel giro di pochi minuti, il ricercato è stato bloccato mentre controllava la puntata appena effettuata.

La condanna

Dopo gli accertamenti di rito, il 58enne è stato trasferito al carcere di Rebibbia, dove dovrà scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. L’arresto segna la fine di una latitanza durata mesi, durante i quali l’uomo aveva cercato di sfuggire alla giustizia.

