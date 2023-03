51enne ucciso a Roma a una pompa di benzina: l'agguato e la fuga dei sicari in moto

Un uomo di 51 anni, italiano, è stato vittima di un agguato a Roma ed è stato ucciso dopo essere stato colpito da vari colpi d’arma da fuoco. Alcuni proiettili lo hanno raggiunto fatalmente al torace.

Roma, uomo freddato a una pompa di benzina in zona Torpignattara

L’omicidio si è consumato intorno alle 19.30 mentre il cinquantenne si trovava ad una pompa di benzina in via dei Ciceri a Roma, in zona Torpignattara.

Dalle prime informazioni emerse sulla vicenda, l’uomo ucciso avrebbe precedenti per droga.

Fonte foto: ANSA Gli agenti sulla scena del delitto

Omicidio effettuato da sicari fuggiti in moto

L’omicidio sarebbe stato studiato ed eseguito da dei sicari che sono poi fuggiti in moto.

Sulla vicende indaga la squadra mobile, che sta passando al setaccio le telecamere della zona.

Roma, due esecuzioni nel giro di pochi giorni

L’omicidio di lunedì 13 marzo arriva a distanza di pochi giorni da un’altra esecuzione a sangue freddo. Venerdì scorso, nella zona di San Giovanni, è stato ucciso Emanuele Costanza, chef noto come Manuel Costa e titolare dell’osteria degli Artisti. Per questa vicenda è in carcere Fabio Giaccio, il 43enne di origini napoletane, reo confesso.