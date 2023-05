50enne muore precipitando dal bastione in Fortezza Vecchia a Livorno: la tragedia dopo un volo di 15 metri

Un uomo di 50 anni è morto dopo essere precipitato dal bastione in Fortezza Vecchia, a Livorno. Un volo di 15 metri che si è trasformato in tragedia. Le cause della caduta sono ancora da chiarire, per questo motivo l’accesso ai visitatori è stato chiuso al fine di consentire i rilievi da parte delle autorità.

Tragedia nel bastione in Fortezza Vecchia a Livorno

Nonostante i disperati tentativi da parte dei soccorritori, il 50enne precipitato dal bastione è morto sul colpo.

Secondo ‘Livorno Today’ la segnalazione è arrivata alle 15:30 di martedì 9 febbraio. Un uomo è precipitato dal bastione in Fortezza Vecchia che si affaccia sulla calata Sgarallino.

A Livorno un uomo è morto dopo essere precipitato dal bastione in Fortezza Vecchia. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica

A dare l’allarme sono stati i dipendenti della Porto Livorno 2000 dopo aver sentito un tonfo assordante.

Non è chiaro, al momento, se l’uomo sia caduto, se sia stato spinto o se si tratti di un gesto volontario.

I soccorsi e le indagini

Una volta ricevuto l’allarme dai lavoratori, accorsi per prestare un primo soccorso, sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari della Svs (Società Volontaria di Soccorso) che hanno subito praticato un disperato tentativo di rianimazione.

Purtroppo per il 50enne non c’è stato nulla da fare. Dopo un volo di 15 metri, l’uomo è morto sul colpo.

Insieme al personale medico, sotto il bastione in Fortezza Vecchia sono arrivati gli uomini della Polmare con la polizia, oltre agli agenti della guardia di finanza e al magistrato di turno.

In questo momento l’accesso al bastione è vietato per favorire il lavoro degli inquirenti.

Chi era la vittima

La vittima del terribile episodio – scrive ‘Tele Gran Ducato’ – era un uomo livornese abbastanza conosciuto nel capoluogo.

Il 50enne era un musicista impegnato anche nell’insegnamento nelle scuole. Come detto nel paragrafo precedente, per risalire alle cause della caduta mortale gli inquirenti non escludono alcuna pista, dall’incidente al gesto volontario

Poche ore prima a Cagliari il sindaco di una cittadina polacca è precipitato da una finestra al quarto piano dell’Hotel Due Colonne. Secondo le prime indagini, il 44enne si trovava seduto sul davanzale con la schiena rivolta al vuoto mentre parlava con un collega nella sua stanza.

Anche per questo caso le dinamiche sono in fase di accertamento.