48 persone sono morte bruciate nell'esplosione di un'autocisterna in Nigeria dopo un frontale con un camion

Tragedia in Nigeria. 48 persone sono morte bruciate in un incidente autostradale. Un’autocisterna ha colpito frontalmente un altro mezzo pesante che trasportava decine di persone e capi di bestiame.

Lo scontro tra un’autocisterna e un camion in Nigeria

Nella serata di domenica 8 settembre si è verificato un drammatico incidente nella regione di Agaie, nella parte occidentale della Nigeria. Due mezzi pesanti, un’autocisterna e un camion che trasportava bestiame e persone, si sono scontrati.

Immediatamente dopo l’impatto l’autocisterna, che trasportava carburante, ha preso fuoco ed è esplosa. Le fiamme hanno inglobato immediatamente anche l’altro veicolo coinvolto nell’incidente, che ha a sua volta preso fuoco.

Fonte foto: 123RF La zona in cui si trova Agaie

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto erano già decine le persone morte carbonizzate nell’esplosione. I vigili del fuoco e i sanitari accorsi sul luogo dell’incidente stanno ancora cercando di salvare alcune persone rimaste ferite.

Il bilancio dell’incidente: 48 morti bruciati

Nonostante i soccorsi alle persone ferite nell’incidente nella zona amministrativa di Agaie, nello Stato federale del Niger (omonimo della vicina nazione), in Nigeria, siano ancora in corso, il governatore dello Stato Mohammed Bago ha dato una prima stima dei morti.

Si tratterebbe, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Lapresse, di 48 persone morte carbonizzate nell’incidente. Un numero che però potrebbe ancora crescere, dato che ci sarebbero anche numerosi feriti.

Oltre alle persone, l’esplosione ha coinvolto anche i capi di bestiame che il camion che si è scontrato con l’autocisterna stava trasportando. Nell’incendio sarebbero morti quindi anche circa 50 animali.

Gli incidenti sulle autostrade in Nigeria

Lo stesso governatore dello Stato federale del Niger Mohammed Bago ha ricordato ai suoi cittadini di “Essere sempre cauti e rispettare le regole della strada per salvaguardare vite e proprietà”, non una banalità in Nigeria, uno Stato con un altissimo numero di incidenti stradali e morti.

Buona parte delle merci che transitano attraverso il Paese, tra quelli in maggiore ascesa economica nell’Africa occidentale, vengono trasportate su gomma dato lo stato di sottosviluppo delle infrastrutture ferroviarie.

Questo rende gli incidenti che coinvolgono camion molto comuni in Nigeria. Nel 2020, ultimo anno a cui risalgono i dati a riguardo, ancora pesantemente influenzati dalla pandemia, il soli scontri tra autocisterne e altri mezzi sono stati 1531 e hanno ucciso 535 persone.