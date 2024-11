47enne scende dall'auto e viene investito, l'incidente sulla tangenziale est di Lecce: raccoglieva frutta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un tragico incidente ha avuto luogo sulla tangenziale est di Lecce, intorno alle 11:00 di domenica 3 novembre. Gianni Monittola, un uomo di 47 anni residente a Cavallino, ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone mentre si trovava al margine della carreggiata.

Incidente sulla tangenziale Est di Lecce

Un ennesimo incidente mortale si è verificato sulla tangenziale est di Lecce, in un tratto all’altezza dell’uscita 9/A, in direzione della statale per Maglie. Il sinistro è avvenuto domenica 3 novembre 2024, intorno alle 11:00.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale, Gianni Monittola aveva accostato la sua Fiat Punto al margine della strada, presumibilmente per raccogliere dei corbezzoli da un albero.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà Incidente sulla tangenziale Est: morto un 47enne travolto da un furgone

Monittola era sceso dalla vettura, quando è stato investito da un furgone Mercedes in transito.

Le dinamiche

L’impatto con il furgone è stato particolarmente violento. Le ricostruzioni fornite dalla polizia locale indicano che il furgone ha colpito prima la Fiat Punto di Monittola, per poi travolgerlo mentre si trovava in prossimità del veicolo.

Il 47enne è stato sbalzato sull’asfalto, colpendo anche lo sportello della propria auto. Testimoni oculari hanno descritto la scena agli agenti intervenuti e raccontato come tutto sia avvenuto in pochi attimi.

I soccorsi: Gianni Monittola è deceduto

Subito dopo l’incidente, i soccorsi sono stati allertati da passanti e dal conducente del furgone, che ha cercato di prestare aiuto a Gianni Monittola. Purtroppo, all’arrivo degli operatori del 118, non c’era più nulla da fare, e il decesso di Monittola è stato constatato sul posto.

Gli agenti di polizia locale di Lecce sono intervenuti per eseguire i rilievi necessari e gestire la viabilità sull’importante arteria stradale. La tangenziale est di Lecce è stata temporaneamente chiusa per permettere agli inquirenti di effettuare le indagini del caso. Un mese fa una donna, sempre di 47 anni, è stata investita in dinamiche simili.

Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro per le indagini necessarie, come previsto in casi di omicidio stradale. La salma di Gianni Monittola è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove saranno condotti ulteriori approfondimenti medico-legali per chiarire meglio le circostanze della tragedia.