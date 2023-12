43enne investito e ucciso a Foggia, l’uomo stava attraversando la Provinciale 88: strada era poco illuminata

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Incidente sulla strada Provinciale 88, vicino Foggia. Nella prima serata di oggi si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un uomo marocchino. L’auto ha travolto l’uomo, provocando la morte sul colpo del pedone. La strada era poco illuminata ed è possibile che l’attraversamento non sia stato notato dal conducente. Si indaga sulle dinamiche e le responsabilità del grave incidente.

I fatti

Nel tardo pomeriggio, verso le ore 19:00 di oggi, si è verificato l’ennesimo incidente (a distanza di poche ore da un altro nel centro di Foggia) sulla Provinciale 88 che collega Stornara a Stornarella. Lo scontro è avvenuto in un tratto di strada poco illuminata.

L’impatto ha travolto in pieno l’uomo di 43 anni, decretandone la morte sul colpo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso medico-sanitario, ma non c’è stato nulla da fare per il pedone investito. Si indaga.

Le dinamiche

Sull’incidente stanno indagando le forze dell’ordine giunte sul posto. Arrivato anche un mezzo di soccorso sanitario. La loro presenza è dovuta all’uomo colpito dall’auto in corsa.

Il marocchino di 43 anni ha perso la vita al momento dell’impatto. L’auto lo ha investito in pieno, non lasciandogli scampo. La persona a bordo è rimasta sul luogo dell’incidente, attendendo le forze dell’ordine e i soccorsi per il 43enne. Le prime sono intervenute e hanno iniziato a indagare sulle dinamiche. Tra i problemi della strada legati all’incidente c’è la scarsa illuminazione.

I soccorsi e le indagini

L’uomo di 43 anni è morto sul colpo. Per lui non c’è stato nulla da fare e i medici sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Per le forze dell’ordine invece inizia la fase delle indagini sulla Provinciale 88. Si dovranno chiarire le responsabilità dell’incidente, come la presenza di scarsa illuminazione che rendeva difficili l’individuazione di un pedone in attraversamento.