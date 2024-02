42enne di Pomigliano D'Arco muore in un incidente a Castello Di Cisterna vicino Napoli: la moto contro un'auto

Una tragedia, quella accaduta in via Pomigliano per un’incidente che a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, ha visto coinvolto un motociclista che ha perso la vita. 42 anni, originario di Pomigliano d’Arco, ha perso il controllo della sua dueruote e si è scontrato contro un’automobile. Per lui non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, la moto sarebbe rimasta accartocciata.

Incidente in via Pomigliano a Castello di Cisterna

Le notizie sull’incidente sono ancora frammentarie e in fase di aggiornamento. Nei pressi del Vadò Café, nel territorio di Castello di Cisterna vicino Napoli, un’auto e una moto si sono scontrate.

Secondo ‘Sì Comunicazione’, lo scontro è avvenuto tra Pomigliano D’Arco e Somma Vesuviana e l’impatto sarebbe stato violentissimo.

Per il momento le dinamiche dell’incidente sono oggetto di indagine da parte degli inquirenti. Ad avere la peggio il centauro 42enne, che ha subito le gravi conseguenze dell’impatto.

L’uomo è morto a seguito dello scontro. Era residente a Pomigliano d’Arco.

I soccorsi e le indagini

Dopo l’impatto, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e i vigili del fuoco.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, tuttavia, per il 42enne non c’è stato nulla fare. Le forze dell’ordine hanno chiuso temporaneamente il tratto di strada interessato dal sinistro. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità sono ancora in corso.

