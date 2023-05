42enne accoltellata in casa dal marito davanti alla figlia: ricoverata in prognosi riservata, fermato l’uomo

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Ancora una violenza domestica, che vede la donna come vittima, si è consumata nel Barese, dove un uomo avrebbe accoltellato la moglie durante una lite avvenuta in casa, davanti agli occhi della figlia 16enne. Fermato l’aggressore, mentre la donna è ricoverata in gravi condizioni.

La lite domestica e la violenza

L’aggressione è avvenuta nella serata di sabato 20 maggio, in un’abitazione nel territorio di Acquaviva delle Fonti, comune della città metropolitana di Bari, in Puglia.

Un uomo, un 54enne originario dell’Albania, avrebbe accoltellato la moglie al termine di una lite verificatasi tra le mura domestiche della loro casa nel centro storico del paese.

Fonte foto: Tuttocittà.it Acquaviva delle Fonti, comune del Barese nel quale è stata accoltellata la 43enne albanese ora ricoverata in gravi condizioni

La vittima, una donna di 43 anni, anche lei cittadina albanese, sarebbe stata raggiunta da tre coltellate al torace, il tutto davanti agli occhi di uno dei cinque figli della coppia, una ragazza di 16 anni.

L’arrivo dei soccorsi e il ricovero della donna

Dopo essere stata colpita, la donna ha comunque avuto la forza di arrivare in strada per chiedere aiuto, mentre il marito si dava alla fuga allontanandosi dall’abitazione.

In poco tempo è accorsa sul posto un’ambulanza del servizio sanitario del 118, che ha trasportato la donna in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti.

La vittima si trova ora in prognosi riservata, ricoverata in gravi condizioni a causa di una lesione polmonare. Mentre le venivano prestati i primi soccorsi, le forze dell’ordine si organizzavano per rintracciare l’aggressore.

Il fermo del marito

Le prime indagini e i sopralluoghi nell’appartamento sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle e al personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, che ha anche recuperato il coltello con il quale probabilmente la donna è stata ferita.

Nel frattempo il 54enne ha provato a far perdere le proprie tracce, mentre i carabinieri organizzavano diversi posti di blocco sul territorio, nel tentativo di rintracciarlo.

Difatti, a distanza di poche ore, l’uomo è stato individuato e fermato dai carabinieri di Acquaviva delle Fonti ed è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. L’accusa a suo carico è di tentato omicidio..