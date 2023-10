41enne litiga a Roma con un uomo che estrae una pistola e spara: la corsa in ospedale e il racconto ai medici

In ospedale è giunto con una ferita da arma da fuoco al torace, da solo, dopo essere stato colpito da un uomo di origini albanesi. Ha raccontato ai medici quanto accaduto, poi è subito stato portato in sala operatoria. Protagonista un 41enne.

La lite innanzi al cimitero

La vicenda è avvenuta a Roma, intorno alle ore 13 di sabato 21 ottobre, tra la via Flaminia e l’ospedale Sant’Andrea.

L’uomo ferito ha spiegato che, sulla Flaminia, all’altezza del cimitero, ha avuto una pesante lite con un cittadino albanese. La colluttazione è finita in modo tragico.

Fonte foto: ANSA

La corsa in ospedale

L’albanese a un certo punto ha estratto la pistola ed ha premuto il grilletto, colpendo il 41enne al torace. Quest’ultimo, ferito, è riuscito a salire a bordo della sua vettura.

Quindi la corsa in ospedale, l’arrivo al Sant’Andrea e il soccorso dei medici.

Secondo quanto emerso, il 41enne avrebbe fornito le generalità dell’uomo che ha aperto il fuoco.

Panico anche al centro commerciale Parco Leonardo

Sempre nei dintorni della Capitale, nelle scorse ore, si è verificato un altro episodio dai contorni violenti e inquietanti.

Al centro commerciale Parco Leonardo, nel pomeriggio di sabato 21 ottobre, un uomo armato si sarebbe aggirato per la galleria commerciale.

I negozianti avrebbero invitato le persone a cercare riparo all’interno dei negozi. Protagonista dell’episodio un uomo pachistano che avrebbe provato a rubare l’arma di un vigilante.

Non è chiaro se l’uomo sia riuscito realmente a entrare in possesso della pistola. Avrebbe comunque gridato “sono armato”, scatenando il panico. La vicenda, fortunatamente, non ha visto alcun ferito.