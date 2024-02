40enne di Caltagirone arrestato per maltrattamenti contro madre ed ex moglie: le violenze durate dieci anni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Storia di violenza a Caltagirone, in Sicilia: un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti familiari ai danni della madre e della ex moglie, nei confronti della quale le vessazioni duravano da più di 10 anni. La misura cautelare è stata chiesta e ottenuta dalla Procura della Repubblica.

La storia di violenza a Caltagirone

Secondo quanto riportato da livesicilia.it, gli abusi nei confronti della madre sarebbero cominciati nel 2021.

All’epoca l’uomo, non lavoratore, aveva iniziato ad abusare di alcolici e far uso di sostanze stupefacenti.

Fonte foto: Tuttocittà.it La storia di violenza si è consumata a Caltagirone, comune italiano della città metropolitana di Catania

Il 40enne pretendeva che la donna provvedesse al mantenimento di entrambi con la sua pensione.

La madre malmenata e spintonata

Spesso in stato di alterazione psicofisica, avrebbe malmenato e spintonato la donna, accusata di “non essere una mamma” in quanto non disposta a soddisfare le sue richieste economiche.

Dopo la scelta della vittima di ridimensionare i “sussidi”, il figlio avrebbe iniziato a minacciarla (anche di morte) continuando a perpetrare violenze.

Per procurarsi denaro il 40enne ha anche venduto senza il consenso del genitore alcuni oggetti antichi in ceramica, ai quali la donna era legata affettivamente.

L’ex compagna picchiata davanti alla figlia minorenne

Per ancor più tempo l’uomo avrebbe picchiato anche l’ ex compagna, dandole calci e pugni dinanzi alla figlia minorenne, anche durante il periodo di gravidanza.

Nell’ottobre dell’anno scorso, infine, l’avrebbe costretta a rivolgersi alle cure del pronto soccorso.