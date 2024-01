38enne travolto ad Arezzo, pirata della strada non si ferma: pezzi di auto in strada utili per identificazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nel tardo pomeriggio un 38enne è stato investito da un’auto ad Arezzo. Il pirata della strada non si è fermato a soccorrere la persona travolta. È caccia all’uomo. Le forze dell’ordine si concentrano sui pezzi del veicolo rimasti a terra dopo l’impatto. La persona investita è sopravvissuta, ma è stata portata d’urgenza in ospedale con un mezzo della Croce Bianca. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore, durante le fasi di pulizia della strada e trasporto del ferito in Pronto Soccorso.

Travolto dopo il lavoro

Un 38enne di origini straniere è stato travolto mentre tornava a casa dal posto di lavoro. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio ad Arezzo (non molto distante, a Siena è stato trovato un motociclista morto in strada), lungo la strada che incrocia con via Romana.

L’uomo stava camminando a bordo strada quando un pirata della strada lo ha investito. L’auto ha perso dei pezzi sulla strada, ma il guidatore non si è fermato per soccorrere l’uomo a terra. Rischia l’accusa di omissione di soccorso.

Fonte foto: Tuttocittà.it Automobilista investe un 38enne e fugge via: caccia al pirata della strada ad Arezzo

Caccia al pirata della strada

L’uomo che ha investito il lavoratore di ritorno a casa non si è fermato. Il 38enne ferito è rimasto a terra sulla Sr73 fino all’arrivo dei soccorsi, chiamati da altri che avevano assistito alla scena.

Le forze dell’ordine indagano per chiarire le dinamiche e soprattutto per individuare il veicolo che si è dato alla fuga. Il mezzo deve aver subito diversi danni, perché sono stati ritrovati pezzi del veicolo sulla strada. Questi sono considerati utili all’identificazione.

I soccorsi

La persona investita, un lavoratore di 38 anni di origini stranieri, è rimasto a terra dopo l’impatto violento con l’auto. Ferito, ha atteso l’arrivo dell’ambulanza. Non era in pericolo di vita, ma è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono giunti, oltre ai sanitari del 118, anche delle squadre della Polizia Municipale e i Carabinieri per iniziare le indagini.