37enne perde la vita in uno scontro tra due auto sulla via Emilia: sul posto anche l’elisoccorso

Nel violento scontro avvenuto sulla via Emilia, un uomo di 37 anni ha perso la vita. È l’ennesima vittima del fine settimana, avvenuta in una giornata nella quale, nella stessa zona dell’incidente, un uomo di 76 anni si sarebbe lanciato volontariamente nel porto di Rimini con l’auto.

L’incidente a Faenza

Il tamponamento nel quale ha perso la vita un uomo è avvenuto intorno alle 11 della mattina di oggi – domenica 20 agosto – a Faenza, comune della provincia di Ravenna, in Emilia Romagna, nello specifico sulla via Emilia, all’altezza del civico 68, al chilometro 59.

Secondo le prime ricostruzioni degli uomini del Nucleo Infortunistico della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina, come riportato dal Resto del Carlino, una Fiat Tipo, condotta da un uomo di 76 anni originario del Faentino, che marciava da Forlì verso Faenza, è stata tamponata da una Renault Clio, condotta da un 37enne residente nel Bolognese.

Fonte foto: Tuttocittà.it Faenza, il comune in provincia di Ravenna nel quale è avvenuto un incidente che ha causato la morte di un uomo di 37 anni

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro sul posto, oltre agli uomini della Polizia Locale dell’Unione Faentina, sono intervenuti i sanitari del 118, con l’ausilio dell’elisoccorso, i vigili del fuoco e gli operatori dell’Anas.

Il personale sanitario non ha però potuto far nulla per il 37enne alla guida della Clio, che è probabilmente morto sul colpo in seguito al violento impatto.

Per tutta la mattinata, il traffico sulla via Emilia è stato rallentato, procedendo a senso unico alternato per permettere il lavoro dei soccorritori e forze dell’ordine. Solo nel primo pomeriggio il traffico è lentamente tornato alla normalità.

Con l’auto nel porto di Rimini

E sempre nella stessa giornata, a pochi chilometri di distanza, un uomo di 76 anni è morto dopo essere finito con la propria automobile nelle acque del porto di Rimini.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’anziano conducente avrebbe guidato volontariamente l’auto tra le strade del porto per gettarsi insieme ad essa nelle acque dell’Adriatico.

Una versione confermata anche da un passante che, avendo visto la scena, si è tuffato nel tentativo di soccorrere l’uomo, che si sarebbe però divincolato a più riprese dalle mani del 40enne che disperatamente cercava di salvargli la vita.