32enne scatena una sassaiola sulla A32 e sulla statale per Bardonecchia: un masso di 6 kg centra un suv

Terrore sulla A32 e sulla statale per Bardonecchia (Torino) lungo la serata di giovedì 3 novembre. Tutto è accaduto dopo le ore 20. A seminare il panico per circa 20 minuti è stato Mohamed D, un uomo di 32 anni di origini libiche che ha bersagliato alcuni mezzi in transito con una sassaiola. Non ci sono morti, ma alcune persone sono rimaste ferite.

Ferite tre persone a bordo di una Peugeot 2008

“Correte, qualcuno sta lanciando sassi contro le auto in corsa. Siamo vivi per miracolo”. Questa la tragica telefonata di una coppia giunta alla centrale operativa del 112 intorno alle 20.30 di giovedì sera, come riferito dal Corriere della Sera.

Il 32enne ha persino lanciato un sasso di 6 chili (e 35 centimetri di diametro), colpendo il suv Dr 6.0. della coppia che ha lanciato l’allarme. Fortunatamente, nessuna disgrazia: la donna a bordo del mezzo è stata raggiunta da diversi pezzi di vetri. Quindi è stata portata al pronto soccorso e poi è stata dimessa, con una prognosi superiore a 40 giorni.

L’uomo ha continuato a lanciare sassi in autostrada, centrando anche una Peugeot 2008. Uno dei vetri del parabrezza è andato in frantumi. A bordo si trovavano tre persone che sono state investite da una pioggia di schegge. Medicate dal personale del 118, fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Quando sul posto sono giunte le volanti della polizia stradale e dei carabinieri, Mohamed, che si è scoperto essere un uomo senza fissa dimora, è fuggito sulla ss335. Anche qui ha cominciato a scagliare sassi sui mezzi.

Allo svincolo di Oulx, ha prima lanciato pietre contro un autobus con 8 passeggeri, poi ha continuato a scatenare la sua follia con un vero e proprio tiro al bersaglio.

Alla fine ha danneggiato finestrini e carrozzeria di altri cinque mezzi. Un miracolo che non si sia verificata una tragedia.

In uno dei veicoli colpiti c’erano tre membri di una famiglia con un bimbo piccolo. Tutti incolumi, compreso il piccino.

L’arresto dopo la caccia all’uomo

Gli agenti della polizia stradale di Susa, con l’aiuto dei militari dell’Arma, hanno subito iniziato la caccia all’uomo. Raggiunto il 32enne, hanno proceduto con l’arresto in flagranza.

Restano da capire le motivazioni del folle gesto. Mohamed B. rischia ora un processo per tentato omicidio.