3 morti e 3 feriti in un incidente a Taranto: una donna e 2 ragazzi le vittime dello scontro tra due auto

Grave incidente sulla Statale 100 in provincia di Taranto, all’altezza del comune di Mottola. Il bilancio conta tre morti e tre feriti in seguito allo scontro tra due automobili. Le vittime, una donna e due giovani, viaggiavano sullo stesso mezzo, per cui l’impatto con l’altra vettura di grossa cilindrata è stato letale.

Tragico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 17 marzo sulla Statale 100, all’altezza di Mottola, in provincia di Taranto.

Per cause ancora da accertarsi, si sono scontrate due auto: una berlina Peugeot e una Bmw di grossa cilindrata.

Tre le vittime: una donna di 31 anni e due ragazzi 23enni che viaggiavano a bordo della vettura più piccola.

Ferita la famiglia a bordo dell’altro mezzo, si tratta di padre, madre e una bambina.

Altri automobilisti di passaggio sul tratto della Statale pugliese hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i militari dell’arma dei carabinieri della compagnia di Massafra, guidati dal maggiore Quintino Russo, le squadre dell’Anas e i Vigili del Fuoco.

Ma non c’è stato niente da fare per la donna 31enne e i due giovani che viaggiavano a bordo della Peugeot, i cui corpi sono stati recuperati dalle lamiere.

I tre feriti, tra cui una bambina, che viaggiavano a bordo dell’altra automobile, sono invece stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Secondo le prime informazioni riportate su La gazzetta del mezzogiorno, non sarebbero in pericolo di vita.

Pochi mesi prima, altre 4 vittime sulla stessa strada

Sullo stesso tratto della Statale 100, all’altezza della galleria fra Massafra e Mottola, a Taranto, si era verificato, lo scorso 28 novembre, un altro incidente mortale.

L’impatto tra un’automobile e un minivan causò quattro morti e tre feriti.

A perdere la vita, tre militari dell’esercito, tutti originari di Taranto e in servizio ad Altamura: Cosimo Aloia, 50 anni; Alberto Battafarano, 42 anni e Domenico Ruggiero, 49 anni.

Vittima del letale scontro anche il barese Francesco Clemente, 60 anni.

La denuncia del Comitato Strade Sicure

In occasione del tragico incidente di novembre 2023, Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure, aveva denunciato la pericolosità del tratto di strada in questione:

Che su quel tratto, come in altri, succedano incidenti stradali a causa di distrazione o superamento dei limiti di velocità è un’amara considerazione, ma il frontale avviene esclusivamente perché le manca un adeguato spartitraffico centrale.

Caragnano aveva spiegato al quotidiano Il Mattino che i lavori sulla Statale 100 sono stati inseriti nel Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia, “ma mancano i soldi anche solo per averne una progettazione iniziale”.