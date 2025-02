25enne vende droga in strada a Napoli, trovato con 100 dosi di crack: la perquisizione e l'arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Napoli. Un 25enne con precedenti è stato fermato mentre vendeva droga in strada.

Operazione della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di controllo, hanno notato un uomo in via Padre Ludovico da Casoria che, in cambio di denaro, cedeva qualcosa a un altro individuo. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare entrambi i soggetti coinvolti.

Sequestro di droga e denaro

Il giovane arrestato è stato trovato in possesso di una stecca di hashish del peso di 4 grammi, una dose di crack e 10 euro, ben nascosti. Inoltre, durante un controllo all’ingresso dello stabile dove il giovane era stato visto armeggiare, sono stati rinvenuti alcuni starter per neon contenenti altri 99 involucri di crack, del peso complessivo di circa 26 grammi.

Conseguenze legali

Per questi motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale. L’operazione si è conclusa con successo grazie alla prontezza degli agenti di Napoli.

Fonte foto: IPA