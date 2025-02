25enne arrestato per spaccio di droga a Parma: tenta di sfuggire alla Polizia sul monopattino, preso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 25enne straniero è stato arrestato a Parma per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio nel centro cittadino, durante un’operazione di controllo del territorio. Ne dà notizia il sito della Polizia di Stato.

Dettagli dell’operazione

Nel corso di un’attività di pattugliamento in Via Verdi a Parma, un equipaggio delle Volanti ha notato un uomo su un monopattino che, alla vista degli agenti, ha cercato di fuggire. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato fermato in una via adiacente.

Identificazione e perquisizione

L’individuo, un 25enne senza fissa dimora ma residente a Parma, ha mostrato segni di nervosismo durante il controllo. La perquisizione personale ha portato al ritrovamento di 30 grammi di hashish, 2000 euro in contanti e un coltello a farfalla sporco di sostanza stupefacente.

Precedenti e arresto

Consultando la banca dati delle forze di polizia, è emerso che l’uomo aveva numerosi precedenti per detenzione ai fini di spaccio. È stato quindi portato presso gli Uffici della Questura, dove è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per porto abusivo di armi. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la sua detenzione nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio di convalida, tenutosi nella mattinata odierna.

Sequestro di droga e denaro

La sostanza stupefacente e il denaro trovati sono stati sequestrati. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA