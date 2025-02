24enne e 15enne arrestate nel centro storico di Treviso: quale oggetto usavano tentare di rubare nelle case

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato avvenuta nel centro storico di Treviso in Via Biscaro. Una giovane donna è stata arrestata per tentato furto in un condominio, mentre una complice minorenne è stata denunciata. Ne dà notizia il sito della Polizia di Stato.

Dettagli dell’operazione

La Polizia di Stato ha agito nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, mirati a contrastare i reati predatori nelle abitazioni. L’intervento è stato innescato da una segnalazione al 113 da parte di alcuni condomini che avevano notato due giovani donne aggirarsi con fare sospetto nelle scale condominiali. Le due avevano forzato il portone d’ingresso con violente spallate.

Arresto e sequestro

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno bloccato le due giovani mentre cercavano di fuggire. Durante il controllo, sono stati rinvenuti e sequestrati due grossi cacciavite, utilizzati per tentare di scardinare le porte d’ingresso di diversi appartamenti. Le porte presentavano chiari segni di effrazione.

Conseguenze per le vittime

Particolarmente danneggiato è risultato l’appartamento di un’anziana, classe ’41, che, rientrata poco dopo l’intervento della Polizia, non è riuscita ad accedere alla propria abitazione a causa dei danni alla serratura.

Provvedimenti giudiziari

La ventiquattrenne è stata arrestata per tentato furto in abitazione, e l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Veneto. La complice, una minore di 15 anni, è stata denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.

Impegno della Polizia

La Polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nel contrastare il fenomeno dei reati predatori nelle abitazioni, continuando a intensificare le attività di prevenzione e controllo del territorio.

