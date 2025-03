24enne arrestato per evasione a Foligno: ha violato i domiciliari per comprare vino e sigarette

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Foligno (Perugia) per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, già sottoposto a misura cautelare, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione.

Arresto in flagranza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di P.S. di Foligno ha arrestato in flagranza il giovane, che era già sotto controllo mediante dispositivo elettronico. L’allarme del braccialetto elettronico è scattato lo scorso venerdì, segnalando l’assenza del soggetto dalla sua abitazione.

Il tentativo di rientro

Gli agenti, intervenuti per un controllo, hanno constatato che il giovane non si trovava in casa. Poco dopo, lo hanno visto mentre, incappucciato, tentava di rientrare furtivamente. Alla richiesta di spiegazioni, il giovane ha dichiarato di essersi allontanato per acquistare del tabacco e una bottiglia di vino.

Conseguenze legali

Per questo motivo, il 24enne è stato arrestato per evasione e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, è stato trattenuto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’indagato deve presumersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva.

