24 arresti per narcotraffico e prostituzione a Milano, blitz in tutta Italia: sequestrati migliaia di euro

Grande operazione di polizia in tutta Italia. I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno arrestato 24 persone in collaborazione con l’antimafia, smantellando una rete di narcotraffico che si sviluppava in tutto il Paese, oltre che in Svizzera e Albania.

L’operazione dei carabinieri di Milano

Nella mattinata di mercoledì il comando provinciale dei carabinieri di Milano ha arrestato 24 persone nell’ambito di un’ampia operazione contro il narcotraffico e la prostituzione con ramificazioni in tutta Italia.

L’operazione è stata svolta su indicazioni del tribunale, che ha emesso gli ordini di arresto, e su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, in collaborazione con la procura di Monza.

Fonte foto: ANSA Droga e contanti sequestrati dai carabinieri

I reati contestati agli arrestati vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti fino al favoreggiamento della prostituzione e a crimini più comuni come rapina e estorsione.

Il narcotraffico in Italia

Nella relazione annuale del 2023 presentata al parlamento dal sottosegretario Alfredo Mantovano, si conferma che la cocaina e la cannabis sono tra le sostanze più presenti all’interno del mercato italiano del narcotraffico, in costante espansione.

Nel 2022 sono state intercettate circa 26 tonnellate di prodotto nel nostro Paese, proveniente principalmente dai paesi di produzione in Sud America. Il 77% dei sequestri è avvenuto nelle zone portuali.

La cannabis rimane però la sostanza più utilizzata, con una penetrazione molto alta anche tra i giovani. La spesa annua totale per gli stupefacenti è stata di circa 15 miliardi di euro, finiti in mano alle associazioni criminali come quella smantellata nella mattinata di mercoledì a Milano.

La rete di narcotraffico era diffusa in tutta Italia

Anche se la maggior parte dell’operazione dei carabinieri si è svolta principalmente a Milano, l’organizzazione smantellata con questi arresti aveva ramificazioni in tutta Italia, oltre che in Svizzera e in Albania.

Si sono svolte anche diverse perquisizioni, fino a 40, durante le quali sono stati sequestrati centinaia di migliaia di euro provenienti dal narcotraffico e dallo sfruttamento della prostituzione operati dall’associazione a delinquere.

Gli uomini impiegati sono stati circa 200, provenienti dalle provincie di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Varese, Brescia, Piacenza, Savona, Torino e Cosenza.