23enne si accascia e muore durante la sagra Baccanalia a San Gregorio Magno vicino Salerno: festa sospesa

Nel Comune di San Gregorio Magno, situato nel Salernitano, mercoledì 16 agosto si è consumata una drammatica vicenda che ha offuscato il clima di festa e allegria dell’attesissimo evento-sagra “Baccanalia“. Una giovane donna di 23 anni si è sentita male ed è morta durante i festeggiamenti della prima serata dell’evento. L’occasione, che avrebbe dovuto essere un tripudio di colori, sapori e spensieratezza, si è trasformata così in una inopinabile tragedia.

Chi è la vittima

La vittima è una ragazza risiedente a Ricigliano, che stava svolgendo il ruolo di cameriera all’interno di una suggestiva cantina, situata in una grotta nel cuore del centro storico.

Il luogo, un tempo dedicato alla conservazione di prelibatezze gastronomiche locali, ha visto spegnersi prematuramente e in modo imprevisto la vita della giovane donna.

Cosa è successo

Le circostanze esatte che hanno portato alla scomparsa della ragazza non sono ancora del tutto chiare. È stato riferito che la giovane si è accasciata inerme al suolo, perdendo i sensi in modo improvviso e sconcertante.

L’efficacia dei soccorsi è stata vanificata dalla rapidità di questo triste accadimento. Le ipotesi su una possibile causa scatenante si fanno strada, con la pista del malore che ha improvvisamente interrotto la vita della ragazza.

Sagra sospesa

L’annuncio di questa morte inaspettata ha gettato un’ombra funesta sulla prima serata di Baccanalia, costringendo l’organizzazione e i gestori delle cantine ad adottare una decisione dolorosa ma necessaria.

Le grotte sono state chiuse al pubblico, e il clima di festa si è naturalmente spezzato per il triste evento. Al momento non è stato comunicato nulla a proposito delle prossime serate della sagra. In assenza di specifiche decisioni, l’evento dovrebbe svolgersi regolarmente fino alla data di termine prevista, il 20 agosto.

