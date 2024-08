23enne morto dopo essere stato morso da un ragno violino a Collepasso, in Salento: stava lavorando in campagna

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragico episodio a Collepasso, nel Salento, dove un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere stato morso da un ragno violino. La vittima, Giuseppe Russo, stava effettuando delle pulizie in un casolare in campagna: in un primo momento aveva pensato si trattasse di una puntura di zanzara.

Russo è deceduto nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari, per via delle complicazioni dovute al morso dell’animale.

Il giovane era stato morso alla gamba lo scorso 13 luglio, mentre stava facendo delle pulizie in un casolare in campagna per l’azienda per cui lavorava.

Presto il 23enne ha cominciato ad avvertire forti dolori e sulla gamba si è formato un accesso che ha mandato in necrosi l’arto.

Dopo essere stato ricoverato all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, il ragazzo è stato trasferito nella struttura del capoluogo pugliese. Qui ha perso la vita a causa di shock settico e insufficienza multiorgano.

Il commento della sindaca di Collepasso

“Ci sono notizie che tolgono il respiro ed è difficile trovare le parole giuste per esprimere vicinanza e cordoglio ad una famiglia che improvvisamente e troppo presto perde un figlio”, ha fatto sapere la sindaca di Collepasso, Laura Manta.

“Tutta la nostra comunità si stringe commossa al dolore che ha colpito Antonio e Rosaria per la perdita del caro Giuseppe. Un angelo di soli 23 anni che da oggi veglierà su di voi. Le più sentite condoglianze da parte mia e da parte di tutta la nostra comunità ai familiari e ai parenti”, ha aggiunto la prima cittadina.

I funerali della vittima si svolgeranno nella giornata di domenica 18 agosto, nella parrocchia del Cristo Re del Comune pugliese.

La paura per il ragno violino in Italia

In Italia sono in tanti ad avere paura del morso del ragno violino. Lo dimostrano le numerose chiamate arrivate al centro antiveleni a luglio, dopo il caso del 52enne morto a Palermo.

Adnkronos Salute aveva raccolto il parere di Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni e Tossicologia Maugeri di Pavia. Locatelli aveva spiegato che la tipologia di ragno violino presente in Italia è meno pericolosa di quella che vive in America, Africa e Australia, per questo nel Belpaese non rappresenta “un’urgenza medica”.

Di ragni violini nel nostro Paese ce ne sarebbero “due o tre che possono fare del male”, ma non sono letali. Fra le segnalazioni che arrivano ogni anno al centro antiveleni, infatti, un centinaio sono quelle accertate e “tutti guariscono“.