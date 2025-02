22enne di Latina arrestato per estorsione: vittima pestata con una mazza da baseball per un debito di 400 euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto il bilancio di un’operazione della Squadra Mobile di Latina, dove un giovane di 22 anni è stato fermato con l’accusa di estorsione, minacce, danneggiamento, violazione di domicilio e lesioni personali aggravate. Le indagini sono state avviate dopo che una vittima ha denunciato di aver subito violenze per un debito non saldato.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini della Squadra Mobile sono iniziate circa due mesi fa. La vittima ha riferito di aver subito minacce e il danneggiamento della propria autovettura, oltre a lesioni personali al volto con una mazza da baseball, a causa di un ritardo di una settimana nel pagamento di un debito di 400 Euro. L’aggressione era finalizzata a ottenere una somma di denaro aggiuntiva come risarcimento per il ritardo.

Misure cautelari

Le indagini hanno permesso di raccogliere prove certe sulla responsabilità del giovane, che agiva con l’aiuto di due complici. In base alle loro azioni, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’autore principale delle violenze, mentre gli altri due sono indagati.

Conclusione delle indagini

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Latina. Si ricorda che il procedimento è ancora nella fase delle indagini e vige la presunzione d’innocenza per gli indagati.

