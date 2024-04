22enne aggredisce la compagna nella Città studi di Milano e accoltella due dipendenti e un paziente

Panico, paura e feriti all’Istituto Clinico Città Studi di Milano, in via Jommelli. Un uomo di 22 anni, per motivi da chiarire, ha aggredito la sua compagna in ospedale.

Due dipendenti e un paziente sono corsi in difesa della donna venendo accoltellati.

Milano, uomo aggredisce compagna in ospedale e accoltella tre persone

L’episodio si è svolto intorno alle ore 17 di lunedì 15 aprile. Il giovane italiano autore dell’aggressione si è presentato all’istituto clinico ed è andato in cerca della compagna che si trovava nella struttura per sostenere un colloquio di lavoro, seguito da una visita medica in vista dell’assunzione.

Fonte foto: ANSA

La vittima, una volta uscita dall’ambulatorio, ha visto il ragazzo andare in escandescenze e fiondarsi su di lei.

Feriti due dipendenti e un paziente 70enne

Due dipendenti (un infermiere 56enne e un lavoratore dell’impresa di pulizie della clinica) e un paziente di circa 70 anni sono intervenuti, tentando di disarmare l’aggressore che li ha feriti.

Durante la colluttazione, a un certo punto, il 22enne ha estratto un coltello a serramanico e con la lama ha inferto tagli all’infermiere, all’uomo delle pulizie e al paziente.

Il primo ha riportato ferite al fianco e alla coscia sinistra, il secondo a un polpaccio e il terzo alle mani.

L’arrivo dei carabinieri e il fermo: al via le indagini

L’aggressore, dopo le coltellate inflitte, si è dato alla fuga, venendo intercettato poco dopo dai carabinieri, arrivati tempestivamente alla clinica in moto.

Sono in corso le indagini per capire i motivi che hanno spinto l’uomo ad aggredire la compagna, fatto che ha poi causato il ferimento di altre tre persone.

Pochi giorni fa si è verificato un episodio simile alla stazione ferroviaria di Rimini, dove una donna è stata aggredita e accoltellata dall’ex fidanzato. L’uomo è poi stato bloccato dagli agenti della Polfer.