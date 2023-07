20enne accoltellato e ferito a colpi di machete a Sesto San Giovanni nel Milanese, è grave: indaga la polizia

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una rissa, poi l’accoltellamento. La mano che ha colpito un 20enne a colpi di machete è ancora ignota, per questo indaga la polizia. È quanto accaduto all’alba di domenica 9 luglio a Sesto San Giovanni, nel Milanese, in una piazza all’esterno di un ristorante. Il giovanissimo è ora ricoverato in gravi condizioni.

20enne ferito a colpi di machete a Sesto San Giovanni

Come riporta ‘Il Giorno’, l’episodio si è verificato intorno alle 5:30 di domenica 9 luglio a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

In piazza Indro Montanelli un ragazzo di 20 anni di origini peruviane è rimasto ferito gravamente dopo una rissa iniziata all’interno del Glass Music Restaurant.

Per il momento, scrive ‘Milano Today’, le ragioni che hanno portato alla rissa non sono note. Le persone coinvolte sarebbero tutte di origine sudamericana.

Il 20enne presentava ferite nella parte superiore al torso, dove avrebbe ricevuto diversi fendenti.

L’arrivo dei soccorsi

All’arrivo degli operatori del 118 con ambulanza e automedica, le condizioni del 20enne si sono presentate subito gravi.

Per questo i sanitari lo hanno subito trasportato al Niguarda di Milano. Oltre al giovanissimo, sul posto erano presenti altre due persone rimaste ferite durante la collutazione. Si tratterebbe – scrive ‘Il Giorno’ – di due trentenni. Uno di essi si è dato alla fuga con l’arrivo degli operatori, l’altro ha rifiutato le cure.

Le indagini

‘Milano Today’ scrive che sul caso stanno indagando i poliziotti del commissariato di Sesto San Giovanni coordinati dal vicequestore Anna Bruno.

Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini dei circuiti di sorveglianza della zona. L’aggressore, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe dato alla macchia poco prima dell’arrivo dei soccorsi.

Come sta la vittima

‘Milano Today’ riporta che il 20enne è stato subito sottoposto ad un intervento d’urgenza e che dalle prime ore del pomeriggio di domenica 9 luglio sarebbe fuori pericolo.

Gli inquirenti, intanto, stanno conducendo accertamenti per risalire ad altre possibili persone coinvolte nell’accaduto.

Recentemente a Oslo si è verificato un episodio simile: un giovanissimo armato di machete ha aggredito i buttafuori di un locale, ma è stato trattenuto dagli altri avventori fino all’arrivo della polizia.