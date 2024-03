19enne originario della Sardegna uccide i genitori e il fratello in Germania a coltellate: ferita la sorella

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Strage in Germania. Un ragazzo di 19 anni ha ucciso i genitori e il fratello, originari della Sardegna, e ha ferito la sorella, che non sarebbe in pericolo di vita. È stato arrestato dopo essersi consegnato alla polizia.

La strage in Germania

Nella serata di martedì 26, attorno alle ore 21:00 a Hohentengen, nel lander del Baden-Wurttemberg, in Germania, un ragazzo di 19 anni di origini sarde ha ucciso a coltellate la madre, il padre e il fratello, ferendo gravemente la sorella.

I genitori, Erminio Congiu e Annalisa Prasciolu, avevano 58 e 61 anni anni rispettivamente mentre il fratello ne aveva 34. Le indagini della polizia tedesca sono in corso per capire la causa e l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Il delitto è avvenuto nella casa della famiglia stessa. Quando sono arrivate le autorità, i due genitori erano già morti mentre il fratello era ancora vivo ed è stato portato in ospedale insieme alla sorella, dove però è deceduto.

Le condizioni della sorella sopravvissuta

I medici dell’ospedale di Hohentengennon sono riusciti a salvare il fratello del 19enne responsabile della strage. Il giovane, mentre i suoi due fratelli venivano soccorsi dai medici, si era consegnato alla polizia confessando gli omicidi e senza opporre resistenza.

Nel frattempo i sanitari della clinica hanno salvato la vita alla sorella del reo confesso assassino, unica a sopravvivere all’attacco del 19enne. Secondo quanto riporta l’Unione Sarda, la ragazza non sarebbe più in pericolo di vita.

La famiglia emigrata dalla Sardegna

I genitori del ragazzo che ha compiuto la strage di Hohentengenerano emigrati in Germania poco dopo il loro matrimonio. Annalisa Prasciolu aveva ancora amici e parenti nel suo Paese natale di Silius e spesso tornava in Sardegna.

Sconvolti gli altri emigrati italiani che abitano in zona: “Siamo scioccati, qui, chi più o chi meno, ci si conosce tutti. E tutti, come facevano loro, torniamo in estate nell’Isola, cui siamo molto legati. Il figlio probabilmente aveva dei problemi. Ma chi poteva immaginare che si arrivasse a questo punto?” ha detto uno di loro.

Lutto anche nelle comunità dei paesi di provenienza dei due genitori, i paesi di Silius e Ballao, nella parte occidentale della provincia del Sud Sardegna, a poche decine di chilometri da Cagliari.