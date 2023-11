18enne morta sulle strisce a Catania investita da uno scooter e poi da un'auto: ferita anche un'altra persona

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Dramma a Catania, dove una ragazza di 18 anni è morta a causa di un incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 7 novembre in viale Andrea Doria. Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in un tratto della circonvallazione, non lontano dal Policlinico, poco oltre il tondo Gioeni.

L’incidente avvenuto a Catania

Nell’incidente che ha provocato la morte della giovane sono rimasti coinvolti uno scooter Honda e una Fiat Punto.

La vittima era una studentessa originaria di Solarino (Siracusa). Insieme alla 18enne sarebbe rimasto ferito anche un altro ragazzo, portato immediatamente in ospedale.

La 18enne sarebbe stata investita in un tratto della circonvallazione di Catania, non lontano dal Policlinico

Secondo quanto riportano i siti locali, tra cui LiveSicilia, la studentessa e il ragazzo stavano attraversando le strisce pedonali nello stesso momento.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Catania, per i rilievi e le indagini del caso.

Inutile l’intervento dei soccorsi

Nonostante l’intervento dei soccorsi, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Il dramma si è consumato in un tratto della circonvallazione della città siciliana, non lontano dal Policlinico, poco oltre il tondo Gioeni.

Il giovane che era insieme alla 18enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale. Verserebbe in condizioni gravi.