18 arresti a Catania per associazione mafiosa, sgominato clan legato ai "Mazzei": operazione lunga 4 anni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 18 arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania per gravi indizi di reato legati a associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti.

Indagini e Operazioni

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, le indagini, iniziate alla fine del 2020, hanno permesso di ricostruire le attività illecite di un’associazione mafiosa legata al clan “Mazzei” di Catania. Montagno Bozzone Francesco è stato identificato come il presunto leader del gruppo, che operava nei territori di Bronte, Maniace, Maletto e zone limitrofe.

Struttura del Clan

Le investigazioni hanno individuato Spitaleri Eugenio e Galati Rando Mario, detto “Balilla”, come referenti del clan rispettivamente per Bronte e Maletto, e Maniace. Un’altra articolazione del clan, il gruppo Lo Cicero, era attiva tra Adrano e Bronte, diretta da Lo Cicero Cristian.

Metodi e Attività Criminali

Il gruppo criminale operava con particolari cautele per eludere le indagini, utilizzando nomi in codice e telefoni occasionali. Le attività includevano estorsioni sistematiche e un fiorente traffico di cocaina e marijuana. Gli affiliati esercitavano un controllo capillare sul territorio, raccogliendo informazioni sui movimenti delle Forze dell’Ordine.

Risultati delle Indagini

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno eseguito sette arresti in flagranza di reato e un deferimento in stato di libertà per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati 1 kg di marijuana, 200 grammi di cocaina e 3.500 euro in contanti. Inoltre, sono stati accertati quattro episodi di estorsione ai danni di imprenditori locali.

Prossimi Passi

Il quadro indiziario ha portato all’emissione del provvedimento cautelare nei confronti di 18 indagati. Un ulteriore soggetto sarà valutato dopo l’interrogatorio preventivo. Altri 15 indagati riceveranno la notifica di conclusione delle indagini preliminari. Il contraddittorio procedimentale permetterà agli indagati di fornire la propria versione dei fatti.

Fonte foto: Carabinier