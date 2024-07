15enne denuncia stupro a Palermo, dopo la violenza scatta la rissa fra gli amici di lei e quelli di lui

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Palermo una 15enne si è presentata al Policlinico denunciando di essere stata vittima di una violenza sessuale. Lo stupro sarebbe avvenuto sul lungomare. Il presunto aggressore, maggiorenne ma più grande solo di una manciata di anni, è stato rintracciato poco dopo. In seguito è scattata quella che sembra essere stata una maxi rissa fra gli amici della ragazzina e quelli del ragazzo accusato.

Stupro sugli scogli

Sui fatti indagano i carabinieri. Secondo la ricostruzione, i due giovanissimi si sarebbero incontrati all’Addaura, una zona di mare contigua alla più famosa Mondello in cui si alternano scogliere a locali con solarium aperti fino a tarda notte.

I due si sarebbero conosciuti proprio in un locale: prima lo scambio di alcune frasi, poi un drink insieme. Infine si sarebbero spostati in uno dei numerosi scivoli che conducono al mare per allontanarsi dal rumore del locale.

La zona dove sarebbe avvenuta la violenza.

Lì, secondo quanto raccontato dalla ragazza, sarebbe avvenuta la violenza. Subito dopo la giovane, sconvolta, ha fatto ritorno al locale per ricongiungersi con le amiche. Poi sarebbe stata riaccompagnata a casa da un membro dello staff del locale.

La corsa in ospedale

Dopo essersi sfogata con i genitori, la famiglia ha raggiunto il Policlinico dove i carabinieri sono stati avvertiti dal personale medico che ha effettuato la visita.

Il presunto violentatore è stato subito rintracciato e interrogato e la sua posizione è al vaglio della procura. Il titolare del locale, intervistato da Repubblica, ha raccontato di non avere avuto modo di accorgersi di quanto stesse accadendo. Il locale, ha spiegato, è circondato da scivoli che conducono alla scogliera e al mare, zone ad accesso libero e del tutto prive di illuminazione.

Se la notizia dovesse essere confermata, si tratterebbe del secondo stupro che avviene in Sicilia in poco più di una settimana dopo la violenza su due studentesse americane a Ortigia, centro storico di Siracusa.

La rissa fra ragazzini

I carabinieri indagano su una maxi rissa avvenuta fra 20 ragazzini nel piazzale del McDonald’s in via Rosario Nicoletti, non molto distante dall’Addaura.

Secondo i militari, ci sarebbe un nesso fra le botte fra i giovanissimi e la denuncia di stupro. L’ipotesi è che sia scattata la violenza fra gli amici della 15enne e quelli del presunto stupratore. I carabinieri hanno interrogato tutti i possibili testimoni.