14enne ucciso a colpi di pistola in un parcheggio della metro a Monte Compatri, vicino Roma: indagini in corso

Spari in un parcheggio della metropolitana nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio nel comune di Monte Compatri, vicino a Roma. È accaduto nel parcheggio della metro C a Pantano. Un 14enne è morto.

L’omicidio nella notte

Il minorenne romeno è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco alle 3 di notte mentre si trovava su via Casilina, all’altezza della metro C Pantano.

Secondo l’Agi, non si esclude che l’omicidio si avvenuto al culmine di una violenta lite tra due gruppi rivali.

Indagini dei carabinieri in corso

Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Frascati. Sul posto anche il pm di Velletri.

La zona dove si è verificato l’omicidio del 14enne romeno si trova al confine tra il comune di Roma e quello di Monte Compatri nella zona sud.

Colpito da diversi proiettili

Secondo le prime ricostruzioni, il 14enne è stato colpito da più proiettili, mentre si trovava in compagnia di altre persone.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’omicidio si è verificato nel Comune di Monte Compatri, nel parcheggio della Metro C di Pantano, fuori Roma

Inutili i soccorsi: sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, ma per il minore ogni tentativo di soccorso è risultato vano: il minorenne è infatti deceduto nonostante i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari giunti sul posto.

L’ipotesi della lite tra gruppi per motivi di droga

Gli inquirenti stanno cercando di stabilire l’esatta dinamica dei fatti e di appurare cosa sia successo a Monte Compatri, nel parcheggio della metro C a Pantano.

L’ipotesi più accreditata è che il giovane sia rimasto ucciso nell’ambito di una lite tra due gruppi: quando è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco, infatti, 14enne era in compagnia di altre persone.

Ancora non è chiaro il movente che avrebbe fatto scattare la violenta lite finita con la morte del minorenne. L’ipotesi è quella di un contenzioso su questioni di droga. È questa, al momento, l’ipotesi degli inquirenti in relazione all’omicidio di un 14enne romeno.

In corso audizioni amici e parenti vittima

Secondo l’Agi, sarebbero in corso numerose audizioni da parte dei carabinieri di Frascati in relazione all’omicidio del 14enne romeno ucciso a colpi di pistola a Monte Compatri, vicino a Roma.

Secondo quanto si apprende, sarebbero stati ascoltati amici e parenti del minore per ricostruire meglio l’ambito nel quale è avvenuto il delitto che sembrerebbe essere quello della microcriminalità.

Il minorenne abitava, insieme ai genitori, al piano terra di una palazzina in via Casilina, al confine tra la Capitale e il luogo del delitto.

“La sua famiglia vive qui da due anni. Ho saputo che gli hanno sparato quattro volte, non si può morire così, è una cosa allucinante. Lo vedevamo qui ogni tanto. Sempre ciao, ciao, ma niente di più. Da vicini siamo sconvolti” racconta un vicino di casa.

Sindaco di Monte Compatri chiede vertice in Prefettura

Il sindaco di Monte Compatri Francesco Ferri ha chiesto un vertice urgente in Prefettura. “Il delitto avvenuto stanotte è un fatto che lascia sgomenta la nostra comunità e impone delle riflessioni, perché non si può morire in un modo così violento e tragico a 14 anni” commenta Francesco Ferri.

“La struttura comunale si è messa immediatamente a disposizione degli inquirenti per dare pieno supporto alle indagini in corso e auspichiamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. In queste ore sono a stretto contatto con il Prefetto a cui ho chiesto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Tutte le istituzioni, ha rimarcato, “hanno il dovere di confrontarsi per far sì che quest’area diventi un importante snodo viario così come è stata concepita”.