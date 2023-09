14enne uccide la madre e ferisce il fidanzato della donna in Florida: bloccato mentre minacciava di suicidarsi

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia in Florida. La polizia ha arrestato un ragazzo di 14 anni accusato di aver ucciso la madre e ferito gravemente il fidanzato di lei a colpi di arma da fuoco. Il giovane è stato bloccato in strada dopo aver minacciato di suicidarsi con la pistola puntata alla testa.

Tragedia familiare in Florida

La tragedia si è consumata nella giornata di domenica 17 settembre a Riverview, un sobborgo di Tampa nella costa occidentale della Florida.

Secondo quanto riporta Abc News, la polizia è intervenuta sul posto in seguito alla segnalazione fatta da alcuni residenti di un ragazzino che correva per il quartiere con una pistola in mano.

14enne bloccato mentre minaccia di suicidarsi

All’arrivo dei poliziotti il ragazzo ha minacciato di suicidarsi puntandosi la pistola alla testa. Gli agenti hanno quindi iniziato a parlare con il giovane cercando di tranquillizzarlo e farlo desistere.

Dopo circa un quarto d’ora i poliziotti sono riusciti a togliergli la pistola di mano utilizzando un proiettile di gomma e a bloccarlo.

Uccide la madre e ferisce il fidanzato della donna

Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Hillsborough, il 14enne poco prima aveva sparato alla madre, uccidendola, ferito il compagno di lei e tentato di colpire il fratello maggiore. La madre del ragazzino è stata trovata morta poco distante, a terra nel vialetto di casa, con ferite da arma da fuoco.

Il compagno della donna è stato trovato dalla polizia in un’abitazione vicina, dove aveva cercato rifugio dopo essere stato colpito da diversi colpi di pistola. Ferito, è stato ricoverato in ospedale a Tampa, dove versa in gravi condizioni.

Secondo quanto ricostruito, il 14enne ha cercato di sparare anche al fratello maggiore, che è però riuscito a scappare: non ha riportato ferite.

Ancora tutte da chiarire le circostanze e le cause della tragedia. Secondo quanto riporta il Tampa Bay Times, il fratello del 14enne avrebbe riferito alla polizia che la madre e il compagno stavano litigando quando ha iniziato a sentire i colpi di pistola.